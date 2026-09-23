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Exclusiv Victor Ponta lansează scenariul Grindeanu-Simion, dacă Guvernul Siegfried Mureșan eșuează

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
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Victor Ponta, la Interviurile Digi24.ro
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Din articol
Scenariul unei colaborări PSD-AUR în Parlament Ponta: Problema nu este doar votul pentru învestitură PSD-AUR, o variantă discutată și în PSD

Victor Ponta a vorbit, la interviurile Digi24.ro, despre scenariile posibile în cazul în care actuala propunere a președintelui pentru funcția de premier nu trece de votul Parlamentului. Fostul premier susține că următoarea variantă ar putea fi Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și vorbește despre necesitatea unui acord parlamentar care să asigure stabilitatea viitorului guvern. În scenariul lui Ponta, o majoritate PSD-AUR ar putea fi susținută și de voturile Uniți pentru România sau ale reprezentanților minorităților.

Victor Ponta spune că următoarea propunere ar putea fi Sorin Grindeanu, dacă Siegfried Mureșan nu obține numărul necesar de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria. Deputatul UPR susține că o variantă de majoritate ar putea fi construită în jurul PSD și AUR, cu voturi suplimentare de la Uniți pentru România sau de la minorități.

„Guvern PSD-AUR ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Vorbesc aici pe aritmetica parlamentară”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a explicat că PSD și AUR nu au, în prezent, suficiente voturi pentru o majoritate, însă diferența ar putea fi acoperită de alte grupuri parlamentare.

„Da, dar le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități”, a spus Ponta.

Ponta susține că o astfel de formulă nu ar fi în acord cu poziția exprimată public de președintele Nicușor Dan, care s-a pronunțat împotriva intrării AUR la guvernare.

„Nu cred că se va schimba declarația și intenția domnului Nicușor Dan. Eu nu-l bănuiesc de falsitate. Cred că vrea să arate și în Europa și peste tot. [...] Dar, în același timp, s-ar putea ca realitatea din Parlament să-l oblige să accepte acest lucru. Și ce poate să facă președintele, până la urmă? Dacă asta e majoritatea formată, conform atribuțiilor constituționale, nu poate să oprească o majoritate”, a declarat Ponta.

Scenariul unei colaborări PSD-AUR în Parlament

Un eventual eșec al Guvernului Siegfried Mureșan ar deschide, în scenariul prezentat de Victor Ponta, discuția despre o nouă formulă de guvernare și despre o înțelegere parlamentară între formațiunile care ar putea asigura majoritatea.

Ponta spune că problema nu este doar obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern, ci existența unei majorități care să îi permită acestuia să funcționeze și după votul din Parlament.

„Dacă nu vrei să facă PSD cu AUR, atunci trebuie să-i votezi tu”, a spus Ponta.

Fostul premier consideră că următorul guvern ar trebui să aibă un acord parlamentar care să îi asigure stabilitatea pentru cel puțin un an.

„Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară”, a spus Ponta.

În scenariul lansat de fostul premier, Sorin Grindeanu ar putea deveni prim-ministru, iar George Simion ar ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„Eu cred că, cu Sorin Grindeanu prim-ministru și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista”, a afirmat Ponta.

Întrebat dacă AUR s-ar mulțumi cu funcția de președinte al Camerei Deputaților în condițiile în care formațiunea își dorește să intre la guvernare, Ponta a spus că nu poate negocia în numele partidului condus de George Simion. El a precizat însă că funcția ar putea reprezenta „o opțiune”.

„Ar putea să fie o opțiune, pentru că, până la urmă, și AUR, normal, că își doresc alegeri anticipate, că o să aibă mai mulți parlamentari decât acum, dar nu cred că vor avea majoritate absolută”, a spus Ponta.

Ponta: Problema nu este doar votul pentru învestitură

Victor Ponta susține că adevărata problemă pentru viitorul guvern va fi obținerea unei majorități care să îi permită adoptarea proiectelor importante.

Printre acestea, fostul premier enumeră rectificarea bugetară, bugetul pentru 2027 și cadrul legislativ necesar pentru eventuale alegeri anticipate.

„Problema adevărată este: ai voturi pentru niște lucruri importante? Și lucrurile importante sunt rectificarea bugetară, pentru că mai ai trei luni în care multe instituții n-au bani, bugetul pe 2027 și legea privind alegerile anticipate”, a explicat Ponta.

În acest context, el spune că un guvern care ar fi învestit fără o susținere parlamentară clară ar avea dificultăți în a-și trece proiectele prin Parlament.

„Să zici: «Bun, am fost investit azi, dar de mâine habar n-am cine mă susține», într-un context extrem de complicat economic și financiar, ar fi o greșeală gravă”, a mai spus Ponta.

PSD-AUR, o variantă discutată și în PSD

Varianta unei colaborări între PSD și AUR este discutată tot mai mult, potrivit unor surse politice din PSD. Mai mulți lideri din teritoriu consideră că partidul ar trebui să intre la guvernare alături de Alianța pentru Unirea Românilor.

Declarațiile lui Victor Ponta vin în acest context și aduc în discuție o formulă concretă: Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și George Simion la conducerea Camerei Deputaților, susținuți de o majoritate parlamentară care ar putea include PSD, AUR și voturi din alte grupuri. Chiar daca e prezentat ca un scenariu, surse politice din PSD spun pentru Digi24 că există acest scenariu discutat inclusiv în partid, ca o varianta de lucru.

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