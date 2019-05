Victor Ponta: Oamenii nu ne-au votat ca să ne găsească înapoi în PSD după 48 de ore

Victor Ponta anunță că cei din Pro România nu se vor întoarce la PSD după ce au primit mai multe invitații în acest sens, inclusiv invitația publică a Gabrielei Firea făcută în timpul primei ședințe PSD de după condamnarea lui Liviu Dragnea.

Întrebat dacă se întoarce în PSD, într-o intervenție telefonică la Digi24, Victor Ponta a declarat că „am primit propuneri de bun simţ pentru că sunt oameni care m-au sunat, le-am zis civilizat că nu. În momentul în care doamna Firea a făcut o propunere publică am simţit nevoia să spun public ca să nu existe interpretare. Chiar suntem altfel, chiar nu ne vindem, ce să nea de acum, funcţii? Chiar am promis oamenilor că nu facem Pro România ca să ne întoarcem în PSD, ce să spunem acum că am minţit sau că ne-au înţeles greşit? Chiar am spus că noi suntem nemulţumiţi şi că am plecat din PSD nu doar din cauza lui Dragnea, că nu era de vină doar Dragnea, că nu era doar Ceauşescu de vină în '89 ci din cauza a ceea ce a făcut un grup de oameni”.

Victor Ponta mai spune că Pro România nu va face alianțe politice în Parlament, dar că e dispus să voteze pentru mai multe teme împreună cu restul Opoziției: „Dacă e să facem o alianță să nu votam din nou codurile penale, da, facem. Dacă e să facem o alianță ca să avem un comisar european susținut de toate forțele politice, da, facem. Dar de alianță politică cu alte partide nu se pune problema în acest moment. După alegerile din 2020 atunci discutăm în funcție de ce vor decide oamenii”, a declarat fostul prim-ministru.

„Azi tot ce am văzut a fost ca și când era tot Liviu Dragnea acolo, e doar aceasta iluzie a câtorva de la PSD e că doar cu Dragnea aveau oamenii ceva, „pe noi ne iubeau foarte tare, aveau ceva cu Dragnea”. E o iluzie și data viitoare vor fi loviți și mai tare de oameni dacă nu înțeleg că tot ce făceau ei tot era greșit și nu doar ce făcea Dragnea”, a mai adăugat Ponta.