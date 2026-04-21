Video Victor Ponta propune deschiderea discuțiilor cu AUR, după o scurtă vizită în biroul lui Sorin Grindeanu: „Poate fi discutat”

Victor Ponta
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / George Călin

La o zi de la votul formațiunii conduse de Sorin Grindeanu privind retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, Victor Ponta a propus deschiderea discuțiilor cu AUR, considerând că „o pace strâmbă e mai bună decât un război drept”. Mai mult, fostul lider PSD a susținut că pacea poate fi găsită între PSD, PNL și UDMR.

Victor Ponta s-a aflat pentru scurt timp în biroul președintelui PSD. La ieșire, acesta a susținut că nu a discutat cu Sorin Grindeanu despre criza politică, ci că au vorbit despre chestiuni care țin de Parlament.

Întrebat dacă consideră posibilă o moțiune de cenzură, el a afirmat că președintele Nicușor Dan va veni cu o soluție mai rapidă și mai favorabilă.

„Nu va funcționa niciodată un Guvern cu PSD și cu USR. Câinele și pisica în același loc și te miri după aceea că se dărâmă casa. Eu cred că premierul Bolojan a greșit prin faptul că a dat toată puterea USR-ului în Guvern. Nu știu ce va face președintele Nicușor Dan, el a ținut la ficțiunea asta, să fie toți împreună la guvernare.

S-a dovedit că a fost o greșeală. Eu cred întotdeauna că o pace strâmbă e mai bună decât un război drept, iar o pace poate fi găsită între PSD, PNL, UDMR. Poate fi discutat și trebuie discutat și cu AUR”, a afirmat fostul lider PSD Victor Ponta.

Totodată, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat, marți, la Digi24, că după anunțul partidului său privind retragerea susținerii pentru Ilie Bolojan în funcția de premier „acum nu vedem turbulențe”. Legat de retragerea miniștrilor PSD de la guvernare, acesta spune că „n-avem niciun fel de emoții în acest sens”, afirmând că și Sorin Grindeanu va renunța la șefia Camerei Deputaților.

Între timp, se conturează deja primele tabere din PNL privind constituirea unei noi majorități parlamentare care să susțină Guvernul. Potrivit stenogramelor obținute, în ședința de marți, unii lideri au cerut discuții cu Opoziția, pe când alții ar vrea renegocierea protocolului de guvernare cu PSD. 

