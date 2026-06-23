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Victor Ponta, propunerea de premier a grupului Uniți pentru România: „Este un politician cu experienţă vastă la cel mai înalt nivel”

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victor ponta sustine un discurs
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Grupul parlamentar Uniţi pentru România va propune oficial, marţi, la consultările de la Palatul Cotroceni, desemnarea lui Victor Ponta pentru funcţia de prim-ministru.

„Această propunere vine în contextul unei crize politice prelungite şi al unei situaţii economice extrem de delicate, marcată de riscuri reale de degradare a ratingului suveran, presiune asupra cursului valutar, inflaţie persistentă şi erodarea puterii de cumpărare a milioane de familii româneşti. Preşedintele Nicuşor Dan a atras în mod repetat atenţia asupra pericolului unei căderi economice care ar afecta direct cetăţenii”, se arată într-un comunicat transmis de grupul parlamentar.

Răzvan Mirel Chiriţă, liderul grupului parlamentar, a afirmat că grupul pune România pe primul loc, „mai presus de orice calcul politic”.

„Data trecută, în faţa domnului Preşedinte, am declarat că Uniţi pentru România va susţine propunerile formulate de Cotroceni pentru deblocarea situaţiei. Am confirmat cuvântul dat şi demonstrăm consecvenţa poziţiei noastre: punem România pe primul loc, mai presus de orice calcul politic”, a declarat Răzvan Mirel Chiriţă, conform comunicatului.

Grupul parlamentar consideră că „România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesionişti cu rezultate dovedite”.

„Domnul Victor Ponta a fost votat de peste 1,3 milioane de cetăţeni la ultimele alegeri. Este un politician cu experienţă vastă la cel mai înalt nivel, care a condus Guvernul în perioade dificile, demonstrează capacitatea de a coagula forţe politice diferite şi cunoaşte în profunzime mecanismele administraţiei publice şi dosarele europene. România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesionişti cu rezultate dovedite”, menţionează sursa citată.

Uniţi pentru România a mai transmis că este „o forţă pro-occidentală fermă, care militează consecvent pentru menţinerea şi consolidarea poziţiei României în NATO şi în Uniunea Europeană” şi susţine „fără echivoc direcţia euro-atlantică a ţării ca pilon esenţial al securităţii naţionale şi al dezvoltării economice”.

„Nu avem orgolii de grup, ci propunem o soluţie concretă şi responsabilă. Suntem deschişi dialogului şi invităm toate formaţiunile politice să propună un candidat mai bun care să îndeplinească criteriile de experienţă, competenţă şi capacitate de unire. Prioritatea noastră este formarea rapidă a unui Guvern stabil care să acţioneze pentru români”, a precizat Răzvan Chiriţă.

Președinte Nicușor Dan a convocat, marți, consultări cu liderii partidelor parlamentare, în contextul procedurii de desemnare a unui nou prim-ministru și a faptului că Guvernul Veștea nu a primit votul de învestire al Legislativului.

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Editor : A.M.G.

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