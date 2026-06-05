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Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților și se alătură aleșilor ex-POT

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
Victor Ponta, ales deputat pe listele PSD, în 2024. Sursa: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Conducerea nu mă consideră util”

Victor Ponta a demisionat din grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și va merge alături de aleșii care au plecat din POT și au format grupul Uniți pentru România. 

Fostul premier a confirmat pentru Digi24.ro că a demisionat din grupul PSD. De acum, Victor Ponta va activa în grupul parlamentar Uniți pentru România, format din aleșii care au intrat în conflict cu Anamaria Gavrilă și au s-au desprins de POT, partidul pe listele căruia au fost aleși în 2024. 

Victor Ponta a candidat din partea PSD la alegerile parlamentare din 2024, fiind pus pe listele din județul Dâmbovița. În martie anul trecut, acesta a fost exclus din partid de către Marcel Ciolacu, după ce Ponta și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale. 

„Cu siguranță cei de la Dâmbovița nu m-au exclus. Și eu acolo o să continui să activez până la finalul mandatului”, a declarat Victor Ponta pentru Digi24.ro, precizând că deși a fost exclus în martie 2025, a rămas în relații foarte bune cu majoritatea membrilor PSD. 

„Conducerea nu mă consideră util”

 Deși a fost exclus din partid, Victor Ponta a rămas în grupul parlamentar PSD și a continuat să participe la evenimentele oficiale ale partidului, fiind prezent inclusiv la Congresul PSD din noiembrie 2025 și la evenimentul în urma căruia social-democrații i-au retras sprijinul lui Ilie Bolojan, pe 20 aprilie 2026. 

Ponta a mai declarat, pentru Digi24.ro, că va continua să participe la evenimentele PSD dacă va fi invitat: „Eu nu mă dezic de votanții și colegii din PSD. Pur și simplu conducerea nu mă consideră util pentru ei și au fost de acord să plec la un grup unde este nevoie de experiența mea!”

Editor : A.G.

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