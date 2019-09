Victor Ponta spune că votul la moțiune va fi destul de strâns, ca în 2012

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat marți seara la Digi24 că toţi parlamentarii partidului său au semnat moţiunea de cenzură şi că o vor vota la vedere. El spune că votul va fi destul de strâns, va fi ca în 2012, pentru că din partea președintei PSD se fac oferte cât mai mari pentru diverși parlamentari. În ceea ce privește un nou guvern, care să-l înlocuiască pe cel al Vioricăi Dăncilă, soluția trebuie găsită cât mai repede, a spus Victor Ponta, fără a preciza care ar fi aceasta.

Surse din Partidul Național Liberal au declarat marți pentru Digi24.ro că a fost strâns numărul de semnături pe care și l-au asumat liderii opoziției pentru depunerea moțiunii de cenzură. Este vorba de 234 de semnături la care s-ar putea adăuga și altele în zilele următoare. Toate partidele din opoziție au semnat moțiunea de cenzură, care ar putea fi depusă la începutul săptămânii viitoare, mai exact luni, 30 septembrie. Moțiunea a fost semnată și de parlamentari ai minorităților, dar și de doi parlamentari din Partidul Social Democrat. Rămâne de văzut dacă opoziția se va baza pe parlamentarii respectivi și în momentul votului. PSD a decis deja în CEx ca la moțiune parlamentarii partidului să stea în bănci și să nu voteze.

„Nu doar că am semnat moţiunea de cenzură - şi eu, şi toţi cei de la Pro România - o votăm la vedere. Încerc să conving şi alţi foşti colegi de la PSD că acest caraghioslâc şi această bătaie de joc trebuie să înceteze”, a declarat Victor Ponta la Digi24. „Am vorbit cu mai mulţi colegi parlamentari care încă sunt în grupul PSD. Suntem ca în anul 2012 la acea moţiune, lucrurile sunt destul de strânse”, a mai spus el, întrebat despre șansele acestei moțiuni.

Victor Ponta susține că se fac, din partea Vioricăi Dăncilă, oferte din ce în ce mai mari pentru diverşi parlamentari. „Din partea doamnei Dăncilă se fac oferte din ce în ce mai mari pentru diverşi parlamentari, le angajează soţiile, le pun familiile în funcţii, le dau bani. Nu știu, va fi o bătălie, important este să dăm această bătălie şi important este ca această evacuare fortaţă a doamnei Dăncilă de la Palatul Victoria să se facă cât mai repede, pentru că fiecare zi înseamnă o notă de plată mult mai mare. Cum a fost în 2009, atunci am stat fără guvern și în 2010 ne-a durut pe toți. Așa va fi și acum”, a explicat Victor Ponta.

El a spus că este de acord cu calendarul pentru moțiune anunțat de PNL. „Nu e o problemă de calendar, e o problemă că am tot crezut și am tot sperat - nu doamna Dăncilă, dar cei din jurul ei - să îi spună: doamnă, Viorica, nu se poate să laşi ţara fără miniştri şi să pleci cu restul miniştrilor şi curtea ta de oameni în America. Vino în Parlament, încearcă, negociază, discută, cere un vot, nu îl obţii, asta e, laşi un alt guvern. Nu am crezut în această iresponsabilitate a oamenilor din jurul doamnei Dăncilă. De la doamna Dăncilă nu am nicio aşteptare pentru că nu trebuie să avem aşteptări de la ea”, a mai spus Victor Ponta.

Liderul Pro România crede că trebuie votată cât mai repede moţiunea de cenzură şi găsită o soluţie pentru un nou guvern. „Sunt convins că trebuie să votăm cât mai repede moţiunea de cenzură şi să găsim o soluţie pentru un nou guvern cât mai repede”, a spus Victor Ponta.

Ponta: Dăncilă e în vizită de shopping în America. Trebuie să o dăm jos cât mai repede

În intervenția sa la Digi24, Victor Ponta a criticat și a ironizat vizita Vioricăi Dăncilă în Statele Unite, pe care o consideră „o vizită la shopping în America, pe banii noștri, ai tuturor”. El consideră vizita total inutilă, pentru că social-democraţii nu au niciun fel de întâlnire şi nu fac nimic important acolo.

„Nici domnul Iohannis, nici domnul Barna nu fac mare lucru în America, dar ei nu aveau ce să facă în România. Doamna Dăncilă trebuia să guverneze şi faptul că nu guvernează ne afectează pe toţi, motiv pentru care trebuie să o dăm jos cât mai repede”, a declarat liderul Pro România.

„Problema este că în acest timp România nu are ministru de interne. (…) Nu avem ministru de Interne care să ştie totuşi să coordoneze şi să răspundă politic, să îşi exercite atribuţiile. A început şcoala, încep şi universităţile săptămâna viitoare, nu avem ministru al Educaţiei. România importă acum cea mai mare cantitate de energie din istoria sa, la cel mai mare preţ din istorie, şi nu avem ministru al Energiei. Pe Mediu, România e ţara cu cele mai multe acţiuni de infringement din partea Comisiei Europene, pentru că nu respectăm nicio normă de mediu la nivel european. Jumătate din guvern nu există şi cealaltă jumătate pleacă o săptămână într-o vizită inutilă, total inutilă, adică nu au niciun fel de întâlnire şi nu fac nimic important”, a arătat Victor Ponta.

Fostul premier l-a criticat și pe Mihai Fifor, pe care îl consideră „un personaj ridicol, sinistru”. În cele 45 de zile de interimat la Interne, „nu a făcut absolut nimic, decât eventual să mai aducă câţiva oameni de la el din zonă şi diverse pile pe acolo şi a şi plecat cum a venit. Nu cred că aţi auzit de un act de reformă făcut de domnul Fifor, în afară, sigur, de faptul că venea la el în birou domnul Cumpănaşu şi îi dădea ordine”, susține Victor Ponta.

Editor: Luana Păvălucă