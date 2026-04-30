Live TV

Exclusiv Victoria Stoiciu, replică dură pentru foștii colegi: „Mandatul meu nu este proprietatea partidului”. Ce spune despre alianța PSD cu AUR

Data actualizării: Data publicării:
victoria stoiciu
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
"Există voci nemulțumite"

Senatoarea Victoria Stoiciu, care a demisionat din PSD, a declarat, pentru Digi24, că alianța PSD cu AUR îi va costa scump pe social-democrați. „Îi va pierde pe cei care oricum sunt în risc să plece la AUR și va pierde din electoratul pro-european care există în acest moment”, este de părere Victoria Stoiciu.

Senatoarea Victoria Stoiciu spune că ar fi demisionat și dacă PSD ar fi votat o moțiune AUR.

„A fost o demisie pe care am discutat-o eu cu conștiința mea. Întotdeauna am afirmat, inclusiv public, că o linie roșie pentru mine este orice pactizare, orice formă de alianță, nu neapărat una în vederea guvernării, cu partidul extremist AUR. Și dacă PSD ar fi votat o moțiune AUR, decizia mea ar fi fost aceasta, pentru că eu consider că este mai important să protejăm democrația și să nu legitimăm extremismul decât să ne atingem un obiectiv politic punctual, cum este demiterea guvernului premierului Bolojan.

Legat de răspunsul față de cererea de demitere, în primul rând vreau să menționez că mandatul meu nu este proprietatea partidului. Mandatul niciunui parlamentar nu este proprietatea partidului ca să-l restituie acum partidului. Este perfect adevărat că eu am candidat sub sigla partidului și sub numele Partidului Social Democrat, dar cred că după alianța cu AUR, fie ea și una punctuală în vederea acestei moțiuni, cred că social-democrația a rămas la mine și nu se mai regăsește în Partidul Social Democrat, iar Parlamentul României și România au nevoie de o voce social-democrată de stânga, asumată, care nu face compromisuri cu extremismul în Parlament”, a declarat Victoria Stoiciu la Digi24.

Întrebată dacă va fi afectat PSD de această alianță AUR, Stoiciu crede că va crea și mai multă confuzie în rândul electoratului.

„Cu siguranță va fi afectat, chiar dacă își va atinge obiectivul de a-l da jos pe pe premierul Bolojan, pentru că PSD deja pierde o parte din alegători către AUR, iar această alianță va crea și mai multă confuzie în rândul electoratului, pentru că prin acest gest partidul AUR va fi legitimat. Iată, dintr-o dată nu mai este un partid atât de nefrecventabil, nu mai un partid extremist, putem să ne aliem cu ei, putem să apărem împreună în conferințe de presă, la tribuna Parlamentului, să vorbim pe aceeași voce. Confuzia care se va produce în rândul alegătorilor PSD va fi una foarte mare și riscul este să piardă și mai mult către AUR, o dată, și doi la mână, să nu uităm, în rândul Partidului Social Democrat, printre votanții acestui partid există voci și mulți sunt pro-europeni, sondajele ne arată că foarte mulți din alegătorii Partidului Social Democrat nu își doresc niciun fel de alianță cu AUR. Deci, o dată, îi va pierde pe cei care oricum sunt în risc să plece la AUR și doi, va pierde din electoratul pro-european care există în acest moment”, a explicat senatoarea.

Victoria Stoiciu spune că mai mulți colegi din PSD sunt nemulțumiți, chiar și înainte de alianța cu AUR.

„Da, există voci nemulțumite inclusiv de demersul înainte de alianța cu AUR, erau mai mulți nemulțumiți, pentru că le era foarte frică de perspectiva unei opoziții, pentru că nu vedeau un plan foarte clar prin care PSD poate să revină la guvernare împreună cu liberalii, USR și UDMR. Da, sunt colegi care sunt nemulțumiți,” a adăugat Victoria Stoiciu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"E complet inacceptabil!" A venit reacția UEFA, după controversa uriașă de la Atletico - Arsenal 1-1
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte