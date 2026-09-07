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Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni politice în biserici: „Merită toate felicitările”

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senatoarea Victoria Stoiciu
Foto: Victoria Stoiciu/ Facebook
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Senatoarea Victoria Stoiciu laudă decizia episcopului Hușilor, Ignatie Trif, de a-i interzice lui Călin Georgescu desfășurarea de acțiuni politice în bisericile din eparhie. Reacția vine după vizita de sâmbătă a fostului candidat la prezidențiale în județul Vaslui, Stoiciu susținând că atitudinea episcopului ar trebui urmată și de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Într-o postare pe Facebook, Victoria Stoiciu afirmă că episcopul Hușilor i-ar fi interzis lui Călin Georgescu să desfășoare acțiuni politice în bisericile din eparhie.

„Ignatie Trif, episcopul Hușilor, a luat o poziție fermă și demnă interzicându-i politicianului pro-rus Călin Georgescu desfășurarea oricăror acțiuni politice în bisericile din eparhia sa, chiar în timpul vizitei de sâmbătă a fostului candidat la prezidențiale în județul Vaslui”, a scris senatoarea.

Stoiciu spune că gestul episcopului „merită toate felicitările și respectul nostru pentru curajul de care a dat dovadă”.

Senatoarea susține că, dacă mai mulți ierarhi ar adopta o poziție similară, Biserica Ortodoxă ar putea avea un rol important în delimitarea dintre credință și folosirea acesteia în scopuri electorale.

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„Dacă mai mulți ierarhi ar demonstra un asemenea discernământ și o astfel de tărie morală, Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici care se afișează cu pretenții de mesia”, a afirmat Victoria Stoiciu.

Ea susține că Biserica, despre care afirmă că se bucură de un nivel ridicat de încredere în rândul populației, este una dintre instituțiile care pot contribui la diferențierea dintre „credința autentică” și folosirea acesteia „în scopuri electorale”.

În același mesaj, senatoarea critică atitudinea unor preoți pe care îi acuză că aleg să legitimeze și să binecuvânteze persoane politice pe care ea le consideră incompatibile cu valorile creștinismului.

Victoria Stoiciu face și o comparație cu perioada interbelică, afirmând că o situație similară s-ar fi produs în raport cu Mișcarea Legionară.

„Lipsa de claritate și de curaj pe care o vedem astăzi la mulți preoți (...) reprezintă o greșeală periculoasă”, a scris senatoarea.

Stoiciu susține că poziția adoptată de episcopul Hușilor ar trebui să devină „o normă pentru întreaga Biserică”.

Editor : C.S.

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