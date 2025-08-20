Live TV

Victoria Stoiciu, mesaj pentru Daniel David: „Existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time”. Replica lui Ciprian Ciucu

Vicepreședintele PSD Victoria Stoiciu reclamă tăierea burselor de către Ministerul Educației, notând, pe Facebook, că „fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time”. Aceasta face referire la ultimele declarații ale ministrului Daniel David, care a indicat angajarea pe piața muncii ca o posibilă alternativă. „Dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa”, mai scrie senatoarea. În replică, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține că a „muncit în facultate, în prima parte, inclusiv cu cârca”, adăugând „la fel de bine învățam și aveam bursă de merit”. 

„Faptul că un student își ia un job part-time ar trebui să fie o excepție, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educațional care oferă șanse egale, care încurajează studiul serios și educația de calitate. 

Nu mă conving exemplele cu studenți care «reușesc spectaculos» să lucreze part-time și, în același timp, să aibă note excelente. Un sistem se construiește pentru oamenii de rând, nu pentru excepții. 

Realitatea e alta: și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time. Știți de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa. 

La fel cum nu poți trăi decent doar dintr-un part-time, când viața în București sau Cluj este obscen de scumpă. 

Dacă vrem cu adevărat educație de calitate, trebuie să înțelegem că investiția în burse și în sprijin pentru studenți este o investiție în viitor, nu o cheltuială. 

Altfel, vom obține o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenți și talentați, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. 

Și spun asta din propria experiență: fără bursa oferită de statul român, nu aș fi putut face niciodată o facultate. Pur și simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Și de trist”, transmite Victoria Stoiciu, miercuri, pe Facebook. 

În replică la mesajul transmis de vicepreședintele PSD, Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a scris: 

„Eu am muncit în facultate, în prima parte, inclusiv cu cârca. La fel de bine învățam și aveam bursă de merit. În a doua parte m-am angajat în presă, apoi la o fundație. Și am învățat și mai mult, inclusiv aplicat. Am fost un tânăr absolvent cu vreo ani de experiență de muncă în spate. Iar pe vremea aia se făcea carte...”. 

Studenții amenință că vor boicota începutul anului universitar și că vor continua protestele, ca urmare a tăierii burselor și a schimbărilor legate de decontarea transportului. 

În replică, ministrul Educației le-a amintit tinerilor că România trece prin momente de austeritate, iar oportunitatea unui loc de muncă în paralel cu studiile poate fi luată în calcul, dacă bursele sunt prea mici. 

