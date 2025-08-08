Live TV

Victoria Stoiciu (PSD): Pilonul II de pensii n-a fost despre oameni. Schimbările protejează interesul financiar al administratorilor

Data publicării:
Victoria Stoiciu
Victoria Stoiciu, senator PSD. Foto: Victoria Stoiciu/ Facebook

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu transmite vineri, pe Facebook, că „«sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”, acuzând că, odată cu schimbarea legislației pentru Pilonul II de pensii, „eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează «viitorul pensionarului», protejează interesul financiar al administratorilor”. 

„«Sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. 

După ce a «păsuit» industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd. 

De fapt, pilonul II n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri. 

De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuție obligatorie, unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiții discutabile. 

Acum se apasă pe accelerație. Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează «viitorul pensionarului»; protejează interesul financiar al administratorilor.  

Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”, arată mesajul senatoarei PSD pe Facebook.

Citește și Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el decide cum dispune de suma depusă 

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 25%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare. Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul, și adaugă că e mai rentabil ca pensionarii să aleagă tranșe lunare, pentru că pot plăti impozite mai mici sau deloc. Există însă și o situație în care toată suma poate fi retrasă. 

Proiectul a fost discutat astăzi în ședința de Guvern, în primă lectură, dar nu a fost aprobat.

Citește și Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată”. Explicația economistului 

