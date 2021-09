VIDEO. Contre în Parlament între liderul AUR și premier: Simion: Când vă dați demisia? Cîțu: Vă mai finanțează rușii sau nu?

Contre în Parlament între copreședintele AUR George Simion și premierul Florin Cîțu. Simion s-a filmat în timp ce îl întreba pe Cîțu când își dă demisia. În replică, premierul l-a întrebat pe liderul AUR dacă „îl mai finanțează rușii”. AUR, partid intrat în Parlament la ultimele alegeri, dar marginalizat până acum, începe să conteze în ecuația moțiunii de cenzură.

Dialogul are loc în condițiile scandalului din coaliție. USR PLUS amenință cu moțiunea de cenzură și spune că pentru a o trece contează pe voturile AUR. Și PSD are nevoie de voturile acestui partid, dacă vrea să treacă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

George Simion: Demisia când v-o dați?

Florin Cîțu: Dar dumneavoastră când v-o dați? Pe la Ambasada Rusiei, pe la casierie, ați mai trecut sau nu?

George Simion: Am întrebat când vă dați demisia? Când dați înapoi pădurile?

Florin Cîțu: La Ambasada Rusiei, la casierie, ați mai fost?

George Simion: Când vă dați demisia? Nu mai aveți majoritate, nu aveți susținere! Haideți pe aici! Fugiți? Fugiți iar! Nu!

Florin Cîțu: Cu Putin ați mai stat de vorbă?

George Simion: Deci când vă dați demisia? Refuzați să răspundeți?

Florin Cîțu: Vă mai finanțează rușii sau nu? Românii trebuie să știe!

George Simion: Sigur, sigur! Cu pădurile!

