VIDEO. Darius Vâlcov, campanie electorală cu amenințări. Înregistrare din 2012

În campania din 2012, Darius Vâlcov, pe atunci primar, îi ameninţa pe alegătorii unei comune din Olt că, dacă nu îl votează pe candidatul PSD, le va tăia subvenţia şi vor plăti apa dublu.

Sursa: Facebook/Black List România (2012)

Darius Vâlcov: Şi de când aveţi apă, la Slătioara este 2,9 - 3 lei şi la Slatina este 5,35, subvenţionată de primăria Slatina. Acest lucru s-a putut face. Dar reţineţi un aspect extrem de important!

Dacă de pe data de 10 nu rămânem o familie şi mergem cu javrele, apa trebuie să ajungă la preţul din Slatina. Să ne înţelegem despre ce vorbim! Apa de la Slătioara provine de la puţurile din Salcia, care sunt ale municipiului Slatina.

Mai reţineţi un aspect! Faptul că un om a băgat mâna în fund la toate vacile şi porcii dumneavoastră nu înseamnă că trebuie să îi daţi şi voturi.

Aveţi o perioadă de patru ani în care puteţi să primiţi fonduri de la PSD, care îl are pe Victor Ponta prim-ministrul României, care îl are pe Paul Stănescu preşedintele Consiliului Judeţean şi care îl are pe Darius Vâlcov primar la Slatina, de unde vine apa.

Dacă rămâneţi familia noastră, a PSD-ului, preţul la apă rămâne acelaşi. Dacă nu, trebuie să ajungem ca la Slatina. Vă mulţumesc mult! Rămâneţi în familie!

Magistraţii Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul primar al Slatinei Darius Vâlcov, actual consilier în aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă. Este vorba de dosarul în care Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate, după ce ar fi cerut de la o firmă de construcţii 20% din valoarea unor contracte publice, în perioada în care era edil.