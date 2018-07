VIDEO. Dragnea, întrebare către „bunul meu prieten Hellvig”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la Parlament, referitor la protestele din Piața Victoria, că „este deranj foarte mare că acest Parlament chiar vrea să respecte Constituția”. Totodată, liderul social-democraților a ținut, uitându-se fix în camere, să-i adreseze o întrebare șefului Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig.

„Sigur că este deranj foarte mare că acest Parlament chiar vrea să respecte Constituția și rolul fundamental pe care îl are într-o democrație. S-au făcut dezbateri. Nu v-am auzit pe niciunul, pe niciuna în 2016 că trebuia să iasă oamenii în stradă când s-a dat ordonanță de urgență de modificare a Codului penal. Nu am auzit pe nimeni altcineva să spună «Domnule, nu e dezbatere, de ce așa pe repede-înainte?» (...) Nu am auzit nici când s-a modificat tot prin ordonanță de urgență, de către Cioloș și Prună, Codul de procedură penală, prin care au legiferat ca ofițerii SRI să poată să facă cercetări penale. Și, acum, îl rog pe domnul Eduard Hellvig, bunul meu prieten Hellvig: «Edi, te întreb, eși de acord ca ofițerii SRI să poată să facă cercetări penale? Da sau nu?». Aștept un răspuns. În scris sau public sau puneți-l pe domnul purtător de cuvânt de la SRI”, a declarat Dragnea.

Nu este prima dată când președintele PSD îl nominalizează pe șeful SRI în declarațiile sale.

Pe 25 iunie, Liviu Dragnea a spus că e bine ca SRI să nu se mai implice în nimic altceva decât în atribuţiile sale legale şi a susţinut că Eduard Hellvig „a cedat” statului paralel.

„E bine să nu mai fie implicat în nimic altceva în afară de atribuţiile legale şi constituţionale. Sunt implicaţi în dezbaterile publice pentru că vin informaţii despre implicarea efectivă care nu are legătură cu atribuţiile lor”, a spus Dragnea.

Întrebat ce s-a întâmplat de şi-a schimbat părerea despre şeful SRI, Eduard Hellvig, liderul social-democraţilor a spus: „S-a întâmplat că a cedat şi el”.

De asemenea, chestionat dacă asta se datorează statului paralel, liderul PSD a răspuns afirmativ.

Pe 22 iunie, după condamnarea sa în prima instanță în dosarul angajărilor fictive, în mesajul în care a cerut iertare pușcăriașilor Liviu Dragnea a vorbit și despre șeful SRI. „Și eu, şi colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi şi mult mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem. Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahonţi, nici Kovesi, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alţii. Obiectivele la care m-am angajat şi pentru care mi-am asumat responsabilitatea rămân aceleaşi şi împreună cu colegii mei le vom duce la capăt”, a spus Liviu Dragnea.

