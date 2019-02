VIDEO. Gafă uluitoare. Ministrul sportului a întrebat cine e persoana de lângă el

Bogdan Matei, ministrul Tineretului şi Sportului, a fost marți protagonistul unei gafe uluitoare. El a venit la dezbaterile pe buget din Parlament și a întrebat cine e femeia de lângă el, deși ar fi trebuit să știe deoarece ar fi trebuit să lucreze la buget împreună.

Dialogul uluitor:

Claudiu Năsui, deputat USR: Doamna Pescaru, puteţi să ne confirmaţi că indemnizaţiile sportivilor intră la bunuri şi servicii?

Bogdan Matei: Cine este doamna Pescaru?

Claudiu Năsui, deputat USR: Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în teorie, aţi făcut bugetul.

Imaginile au fost publicate de Victor Ponta, care a comentat că Daniela Pescaru este secretar de stat în Ministerul de Finanțe din 2014.

„Va uitati la acest filmulet in care Ministrul Tineretului si Sportului (nu stie nimeni cum il cheama) este intrebat daca stie ca s-au taiat banii de la indemnizatiile sportivilor olimpici si daca informatiile pot fi confirmate de Doamna Secretar de Stat Pescaru. Doamna este Secretarul de Stat pe Buget la Ministerul de Finante inca din 2014 si este singurul om din Guvern care stie cu adevarat ce inseamna Buget. Dl Ministru habar nu are nici cine este Doamna Pescaru - nici daca are sau nu bani de indemnizatii! Guvernul 4D (Dragnea , Dancila, Darius = Dezastru) asa functioneaza!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

