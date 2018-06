VIDEO. Rovanei Plumb, mesaj cu lacrimi în ochi pentru cei care s-au bucurat la condamnarea lui Dragnea

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și-a exprimat „susținerea totală” pentru liderul PSD Liviu Dragnea, după ce acesta a fost condamnat de prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive. Rovana Plumb i-a criticat pe protestatarii care au sărbătorit în stradă decizia instanței, spunând că nu pot exista astfel de manifestări „față de necazul unui om”.

„Susținere totală pentru Dragnea. Cuvântul de ordine: solidaritate, unitate, care conferă forță partidului nostru. Avem două angajamente după care trebuie să ne ghidăm, angajamentul față de cei care ne-au transferat încrederea lor pentru a guverna și al doilea - acela de a pune capăt șirului abuzurilor. Țara în care prezumția de nevinovăție poate fi suspendată e o țară care va pierde. În curând, dacă prezumția de nevinovăție nu va fi respectată, e posibil ca libera exprimare să fie și ea suspendată”, a declarat Rovana Plumb.

Reporter: În 2015, Liviu Dragnea a fost într-o situație similară, iar atunci a demisionat.

Rovana Plumb: Sunt convinsă că domnul președinte va acționa ca și până acum în interesul țării și nu sunt de acord să existe această temă a renunțării la poziția pe care o are. Susțin ca președintele Dragnea să continuie efortul de a putea guverna bine.

Ceea ce vreau să spun și să fac un apel e că nu mi-aș fi dorit, nu aș fi crezut ca după 28 de ani de la Revoluție să trăim momentul în care ura să fie atât de puternică și vizibilă. Eu nu pot să înțeleg, respect democrația, respect dreptul la proteste, dar nu pot crede că pot exista atitudini de bucurie, de cântec, de dans față de necazul unui om.

Reporter: Credeți că partidul ar putea să piardă la capitolul imagine dacă Liviu Dragnea rămâne în PSD?

Rovana Plumb: Nu. Pentru că eu cred că principiul prezumției de nevinovăție trebuie să funcționeze.

Reporter: Faceți diferența între funcția de președinte PSD și cea de la Camera Deputaților.

Rovana Plumb: Nu trebuie să plece. Ambele sunt funcții de maximă responsabilitate pentru români și cât timp principiul prezumției de nevinovăție funcționează pentru Dragnea, nu trebuie să renunțe la aceste funcții.

Reporter: Doamna Plumb, aveți lacrimi în ochi? Păreți afectată.

Rovana Plumb: Da. Sunt afectată pentru că înainte de a deține orice fel de funcție sunt om și așa am fost educată. Nu are nicio legătură cu o competiție democratică și internă. Îl respect și îi admir curajul pe care îl are și dorința de a face lucruri bune în această țară, suntem o echipă în jurul lui. Ieri am vorbit cu toate colegele mele, toate mi-au transmis mesaje de susținere totală pentru Dragnea.

Reporter: Ce le veți spune partenerilor europeni?

Rovana Plumb: Adevărul. Toți partenerii noștri europeni, după cum știți, susțin prezumția de nevinovăție. Discutăm după.