A fost scandal între reprezentanții AUR și forțele de ordine la protestul oierilor din Piața Victoriei. Deputata Gianina Șerban și o delegație a partidului au vrut să participe la protest, dar acuză că jandarmii le-au blocat accesul.

„Dar eu merg unde vreau! Nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg”, le-a spus Șerban jandarmilor.

„Păi ce, membrii AUR au alte legi? Dar eu aia vreau, să particip!”, a continuat ea.

„Este vicepreședintele Camerei Deputaților... Vă rog frumos... Vă rog frumos să nu îngrădiți accesul unui demnitar al statului român”, a spus un reprezentant al AUR.

După ce jandarmii le-au cerut actele de identitate, un reprezentant al delegației a spus că merg să „viziteze muzeul”.

„Dumneavoastră ne obligați să traversăm pe unde vreți dumneavoastră! Nu ne lăsați să trecem pe acolo! Așa ați spus clar: grupul AUR nu are voie pe aici”, a spus Șerban.

„Dumneavoastră aveți o problemă gravă cu noi”, a fost reacția unui jandarm.

„Păi dumneavoastră ați spus așa! Păi așa mi-a zis, că nu am voie să merg pe acolo”, a continuat deputata.

Ea a postat o înregistrare video a discuției pe Facebook, cu mesajul: „Fiindcă suntem membrii (sic!) AUR nu avem voie să mergem pe trotuar! Astăzi, în Piața Victoriei am fost amenințată și agresată de către acest jandarm! Asta e România”.

Editor : M.B.