„Viitorul R. Moldova este în Europa!” Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni pentru victoria partidului Maiei Sandu

Maia Sandu și Ursula von der Leyen
Maia Sandu și Ursula von der Leyen/ Foto: Twitter/@sandumaiamd
„Au ales democraţia” „Alături de Moldova pe drumul lor către UE”

Cei mai înalţi oficiali ai Uniunii Europene au transmis, luni, mesaje după victoria în alegerile parlamentare a partidului de guvernământ din Republica Moldova, PAS, condus de preşedinta Maia Sandu. Printre aceștia se numără și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a scris pe X: „Moldova, aţi reuşit din nou. Aţi făcut alegerea dvs. clară: Europa. Uşa noastră este deschisă”.

„Viitorul Moldovei este în Europa!”, a scris preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pe platforma X.

„Prin acest pas istoric înainte, poporul Moldovei a ales calea democraţiei, speranţei şi oportunităţilor. Ei au ales Europa”, a adăugat ea.

„Au ales democraţia”

Alegerile parlamentare din această ţară săracă şi agrară, situată între România, membră a UE, şi Ucraina, sunt considerate esenţiale, comentează dpa. Cu o populaţie de aproximativ 2,4 milioane de locuitori, Republica Moldova este ţară candidată la UE din 2022.

„Poporul Moldovei şi-a exprimat votul, iar mesajul lor este clar şi puternic”, a scris şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Ei au ales democraţia, reforma şi un viitor european, în faţa presiunilor şi interferenţelor Rusiei”, a declarat el. „UE este alături de Moldova. La fiecare pas de pe acest drum”, a mai spus Costa.

„Alături de Moldova pe drumul lor către UE”

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat că, „în ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformare şi de a cumpăra voturi, nicio forţă nu poate opri un popor angajat pentru libertate”.

„Suntem alături de Moldova pe drumul lor către UE”, a adăugat ea.

„Moldova, aţi reuşit din nou”, a transmis la rândul său preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Anul trecut, Maia Sandu l-a învins la limită pe candidatul pro-rus la preşedinţie.

„Nicio încercare de a răspândi frica sau diviziunea nu ar putea să vă zdruncine hotărârea. Aţi făcut alegerea dvs. clară: Europa. Democraţia. Libertatea”, a adăugat Ursula von der Leyen.

„Uşa noastră este deschisă. Şi vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul vă aparţine”, a mai transmis ea.

