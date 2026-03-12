Live TV

Video Viktor Orban, atac la europarlamentarul român Nicu Ștefănuță. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: GettyImages
Din articol
Declarația care l-a enervat pe Orban

Premierul ungar Viktor Orban îl critică pe internet pe Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, după ce acesta a îndemnat maghiarii să voteze împotriva partidului aflat la putere în Ungaria. Orban a ironizat și situația economică a României.

Premierul Ungariei laudă economia țării sale, însă susține că „din bunăvoință” se abține să comenteze starea economiei românești. 

„În Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le țineți lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră. Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să vă uitați în jurul Europei. Pe tot continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici. Între timp, în Ungaria, am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care doresc să lucreze, am introdus scutirea pe viață de impozitul pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11 %, am introdus un credit ipotecar fix de 3 % pentru tineri și am extins sprijinul acordat familiilor”, a scris Viktor Orban pe rețeaua X.

Acesta a criticat și decizia țărilor europene de a trimite bani în Ucraina:

„Toate acestea sunt posibile deoarece ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să-i aruncăm în Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi punem poporul pe primul loc! Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac comentarii cu privire la starea economiei românești”.

Declarația care l-a enervat pe Orban

Nicu Ștefănuță i-a îndemnat pe maghiarii din Transilvania să meargă la vot, spunând că „nimic nu durează pentru totdeauna”, aluzie la guvernul condus de Viktor Orban. 

„Orban Viktor, nimic nu durează pentru totdeauna. Vreau să încurajez toți maghiarii din Transilvania să se înscrie, să participe la vot. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții, corupția!

Un vot responsabil contribuie la drumul european al țării lor”, a declarat Ștefănuță în Parlamentul European. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aprilie vor avea loc alegeri parlamentare în Ungaria. Potrivit ultimelor sondaje, partidul lui Viktor Orban, Fidesz, este urmat îndeaproape de formaţiunea de opoziţie Tisza, condusă de Péter Magyar.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelensky la birou
De la mustrarea liderilor europeni la replicile cu Orban: cum poate afecta schimbarea de ton a lui Zelenski relația cu aliații Ucrainei
Viktor Orban
Războiul din Iran i-a oferit lui Viktor Orban o ultimă șansă de a remodela campania electorală din Ungaria (Analiză TVPWorld)
Afiș electoral Ungaria
Cel mai recent sondaj de opinie înainte de alegerile din Ungaria. Mulți alegători rămân indeciși
volodimir zelenski mar a lago trump
Zelenski către Trump: Puneți mai multă presiune pe Putin, „nu pe mine”
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de Ungaria pentru a inspecta conducta Drujba: Au venit „ca turiști”
Recomandările redacţiei
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să...
Digi 24_2026_03_12_11_27_32
Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele Ucrainei va fi...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan cere soluții pentru blocarea schemelor „suveică” din...
Ultimele știri
DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025
Securitate sporită la gala Premiilor Oscar, după o alertă FBI privind o posibilă ameninţare iraniană
Bază italiană din Kurdistanul Irakian, vizată de o rachetă. Reacția Romei: „Militarii noştri sunt teferi şi nevătămaţi în buncărul lor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Jack Osbourne, gest emoționant după moartea lui Ozzy. Și-a numit nou-născutul după tatăl său
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...