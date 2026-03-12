Premierul ungar Viktor Orban îl critică pe internet pe Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, după ce acesta a îndemnat maghiarii să voteze împotriva partidului aflat la putere în Ungaria. Orban a ironizat și situația economică a României.

Premierul Ungariei laudă economia țării sale, însă susține că „din bunăvoință” se abține să comenteze starea economiei românești.

„În Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le țineți lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră. Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să vă uitați în jurul Europei. Pe tot continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici. Între timp, în Ungaria, am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care doresc să lucreze, am introdus scutirea pe viață de impozitul pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11 %, am introdus un credit ipotecar fix de 3 % pentru tineri și am extins sprijinul acordat familiilor”, a scris Viktor Orban pe rețeaua X.

Acesta a criticat și decizia țărilor europene de a trimite bani în Ucraina:

„Toate acestea sunt posibile deoarece ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să-i aruncăm în Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi punem poporul pe primul loc! Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac comentarii cu privire la starea economiei românești”.

Declarația care l-a enervat pe Orban

Nicu Ștefănuță i-a îndemnat pe maghiarii din Transilvania să meargă la vot, spunând că „nimic nu durează pentru totdeauna”, aluzie la guvernul condus de Viktor Orban.

„Orban Viktor, nimic nu durează pentru totdeauna. Vreau să încurajez toți maghiarii din Transilvania să se înscrie, să participe la vot. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții, corupția!

Un vot responsabil contribuie la drumul european al țării lor”, a declarat Ștefănuță în Parlamentul European.

În aprilie vor avea loc alegeri parlamentare în Ungaria. Potrivit ultimelor sondaje, partidul lui Viktor Orban, Fidesz, este urmat îndeaproape de formaţiunea de opoziţie Tisza, condusă de Péter Magyar.

Editor : A.G.