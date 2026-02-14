Viktor Orban, cu două luni înainte de alegeri: Opoziția din Ungaria este opera puterilor străine, cu Ursula pe post de „nașă”

Viktor Orban susţine că UE şi Germania au creat partidul rival care îi ameninţă supremaţia politică. Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziţia drept o „creaţie” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea naţiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri, relatează dpa.

Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European şi pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept principalele forţe din spatele opoziţiei conservatoare în creştere - Partidul Respectului şi Libertăţii (Tisza), scrie Agerpres.

Alegeri

Un nou parlament urmează a fi ales în Ungaria pe 12 aprilie şi, pentru prima dată în ultimii 16 ani, liderul populist de dreapta în vârstă de 63 de ani se confruntă cu o provocare serioasă în a păstra puterea.

„Ştim deja că oponenţii noştri reali nu sunt partidele ungare de opoziţie. Oponenţii noştri reali sunt stăpânii lor de la Bruxelles”, a declarat Orban în faţa unei audienţe ales cu grijă la Budapesta, notează dpa.

Condusă de Peter Magyar, formaţiunea Tisza este dată de sondaje drept potenţială câştigătoare a alegerilor următoare.

Orban susţine că partidul este o „creaţie a Bruxellesului”, orchestrată de eurodeputatul german Manfred Weber, preşedinte al Partidului Popular European (PPE), şi având-o pe preşedinta CE, Ursula von der Leyen, drept „naşă”.

„Germanii ştiu că au nevoie de un partid ungar”, a adăugat Orban, legând apariţia Tisza de plecarea Fidesz, în 2021, din PPE, din cauza disputelor privind refugiaţii.

În alegerile europene din Germania din 2024, Tisza a obţinut 30% din voturi plecând de la zero, iar acum eurodeputaţii săi fac parte din grupul PPE din PE, care include şi grupul conservator german.

Magyar, cu 19 ani mai tânăr decât Orban, este un fost membru al partidului Fidesz la putere şi a deţinut posturi relativ minore. Timp de 17 ani a fost căsătorit cu Judit Varga, fost ministru al justiţiei, fapt care i-a furnizat informaţii din interior privind modul în care funcţionează guvernul Orban, comentează dpa.

Magyar a ieşit din Fidesz în urmă cu doi ani, după un scandal care a implicat graţierea unui voluntar pedofil a pus capăt carierei politice a fostei sale soţii.

Editor : Sebastian Eduard