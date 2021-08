Vîlceanu, despre afacerile familiei cu statul: Aveam 18 ani. La vârsta aia trebuie să fii precoce ca să-ți folosești părinții paravan

Noul ministru de Finanțe Dan Vîlceanu a dat joi dimineață primele explicații despre afacerile familiei sale cu statul, dar și despre cariera politică începută la PSD. Vîlceanu a vorbit despre compania părinților săi, înființată în 1997, când el avea 18 ani: "La 18 ani trebuie să fii precoce ca să-ți folosești părinții paravan".

"Există o companie care e a părinților mei înființară în 1997, când eu aveam 18 ani, deci această chestiune că aș folosi părinții paravan pentru afaceri nu se justifică. La 18 ani trebuie să fii cel puțin precoce sau mai mult decât precoce ca să-ți folosești părinții paravan. Iar de contracte de acolo, toate - și niciodată altfel - au fost câștigate doar prin licitație publică.

Am avut două companii pe care le-am lichidat când am intrat în Parlament pentru a evita astfel de întrebări și cred că am făcut bine. Dacă va uitați în declarația de avere, am avut bani din lichidarea unei companii", a spus Dan Vîlceanu.

Întrebat despre presupusa mutare a unor angajați ANAF, Vâlceanu a răspuns spus: "E o acuzație care nu s-a confirmat. Inspectorii fiscali nu au fost mutați în alte județe. Nu e ușor să fii opozant PSD într-un județ precum Gorj. Nu îmi stă în caracter să mă plâng public, dar trebuie să vă spun asta: Când vine un angajat ANAF și spune <nu înțelegi că am ordin de la Craiova?> E urât".

El a declarat că a fost membru într-o organizație de tineret a PSD și că a părăsit partidul când era la master, iar în partid "nu puteai găsi oameni cu care să relaționezi".

"Am văzut toți sfinții din politică criticând acest lucru. Am fost acum mai bine de 10 ani într-o organizație de tineret. Dacă acesta e păcatul meu politic, îl duc", a afirmat el.

Premierul Florin Cîțu îi predă joi portofoliul Finanțelor lui Dan Vîlceanu, după un interimat care a durat mai bine de o lună, timp în care a fost făcut proiectul de rectificare bugetară.

Din 2004, Vîlceanu a fost economist la SC Trefo SRL (firma deținută de familia sa), apoi, din 2006, director economic la SC Rominex Mining Engineering SA, iar din 2016 - director economic la SC Trefo SRL.

Datele din declarația de interese a deputatului Dan Vîlceanu arată că marea majoritate a contractelor firmei Trefo SRL sunt cu statul, respectiv cu Complexul Energetic Oltenia. În declarația de interese din iunie 2021 sunt înregistrate 19 contracte cu CEO Oltenia și unul cu CET Govora.

Tatăl lui Dan Vîlceanu a fost suprefect de Gorj în guvernarea Năstase.

Vîlceanu și-a început cariera politică la PSD, fiind președinte al tineretului Social Democrat Gorj din 2006 până în 2009. El a trecut apoi la PDL Gorj, unde a avut funcția de secretar executiv în perioada 2011-2012, apoi președinte al PDL Gorj între 2013 și 2015. Odată cu fuziunea cu PNL, Vîlceanu a rămas la șefia filialei liberale.

Editor : G.M.