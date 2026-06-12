Vilele de protocol ale demnitarilor. RA-APPS: contracte de pe vremea lui Ceaușescu, apartamente ocupate ilegal și chirii modice

Autoritatea care se ocupă cu locuințele statului a publicat detalii despre imobilele închiriate demnitarilor. Deși numele și funcțiile sunt în continuare ținute la secret, datele arată că unele persoane beneficiază de proprietățile statului dinainte de 1989. Unii demnitari ocupă locuințele deși nu mai au dreptul legal să o facă, iar numeroase apartamente sunt închiriate la prețuri mult prea mici pentru zonele exclusiviste în care se află.

Contracte moștenite din comunism

RA-APPS are în administrare 220 de locuințe care sunt închiriate persoanelor fizice. Unele sunt ocupate în baza unor contracte semnate pe vremea regimului Ceaușescu. Datele publicate de instituție arată că există contracte încheiate în 1982, 1984 sau 1988 și prelungite ulterior, toate în zone de lux ale Capitalei.

Două dintre aceste contracte au fost semnate la 14 decembrie 1982 pentru imobile situate pe străzile Alexandru Philippide și Pivnicerului din București. Ambele au fost menținute pe durată nedeterminată și au chirie zero.

Sursa: Captură raport RA-APPS

Mai sunt și alte locuințe din fondul administrat de RA-APPS ocupate în baza unor contracte semnate în ultimii ani ai regimului comunist. Un imobil de pe strada Spătar Milescu, cu o suprafață de aproape 90 de metri pătrați, este închiriat în baza unui contract din mai 1984, pentru care chiria lunară este de 284,9 euro. Un alt contract, semnat în februarie 1988 pentru o locuință de pe strada Tudor Arghezi, este și el încă în vigoare. Vorbim despre o locuință la kilometrul zero al Capitalei, în suprafață de 137 mp și pentru care se plătește o chirie lunară de aproape 1.150 de euro.

Prețuri mici în zone de lux

Cel mai mic preț a fost stabilit de RA-APPS pentru o locuință de aproape 27 mp în centrul Capitalei, pe Strada Vasile Lascăr - 33,83 de euro. Apartamentul este ocupat din 2019.

Sursa: Captură raport RA-APPS

Și alte apartamente, dar cu suprafețe mai mari, au fost închiriate la prețuri modice. În nordul Capitalei, într-un imobil de pe Strada Căpitan Alexandru Șerbănescu, RA-APPS a închiriat 19 apartamente cu suprafețe între 54 și aproape 90 de metri pătrați pentru sume cuprinse între 235 și 428 de euro.

Câteva dintre locuințele menționate mai sus

Blocul cu 52 de apartamente pentru demnitari

Cele mai multe locuințe de protocol destinate demnitarilor sunt în zone centrale ale Bucureștiului (în apropiere de Arcul de Triumf, Piața Romană, Bd. Aviatorilor, Victoriei), iar RA-APPS a închiriat aproape blocuri întregi. Așa cum este cazul unui imobil de pe strada Eminescu Mihai, nr. 124, unde sunt date spre închiriere nu mai puțin de 52 de apartamente. Nu este clar, însă, cum au fost stabilite chiriile, dat fiind faptul că există diferențe semnificative între apartamente cu suprafețe similare, în același imobil.

De exemplu, pentru un apartament de 206,85 metri pătrați chiria este de 1.318 lei pe lună. În același bloc, pentru un apartament puțin mai mic, de 198,94 metri pătrați, chiria ajunge la 1.471 de lei plus 644 de euro lunar. Regia nu explică în documentele publicate ce reprezintă sumele exprimate separat în lei și euro.

Diferențele sunt și mai mari în cazul altor locuințe din același imobil. Un apartament de 195,18 metri pătrați are o chirie de peste 6.100 de lei pe lună, de aproape cinci ori mai mare decât cea plătită pentru apartamentul de 206 metri pătrați.

Apartamente ocupate ilegal

Există și numeroase cazuri în care beneficiarii nu au mai avut dreptul la locuințe din partea statului, dar nu le-au eliberat, motiv pentru care sunt „în procedură de evacuare”:

Într-o astfel de situație sunt mai multe apartamente tot de pe Strada Eminescu Mihai, nr 124, de pe Bulevardul Magheru nr.24, Strada Paris nr. 45A și Strada Racotă Nicolae nr. 16-18.

Și la Predeal RA-APPS este în proces cu actualii chiriași pentru neeliberarea spațiilor. Pe listă apar patru locuințe, pe Str. Postăvarului nr. 10, cu suprafeţe cuprinse între 51,91 mp şi 65,82 mp și chirii între 220 și 279 de euro lunar.

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