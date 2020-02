Violeta Alexandru despre susținerea lui Nicușor Dan de către PNL: Este soluția câștigătoare. Gabriela Firea are de ce să se teamă

Biroul Politic al PNL Bucureşti a decis, joi seara, susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, a anunţat preşedintele filialei, Violeta Alexandru. Ea a afirmat că decizia a fost luată cu unanimitate de voturi şi că va propune în şedinţa Biroului Executiv al PNL de vineri susţinerea acestei candidaturi.

"Decizia luată în unanimitate a fost aceea de a susţine candidatura domnului Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei. În temeiul acestei decizii luată în unanimitate, mâine, în cadrul Biroului Executiv al PNL, voi propune conducerii partidului să aprobe această propunere privind susţinerea la vârful partidului pentru candidatura domnului Nicuşor Dan din partea PNL pentru Primăria Capitalei. (...) Această candidatură oferă garanţia că vom avea rezultatul dorit la Primăria Municipiului Bucureşti şi anume înfrângerea Gabrielei Firea, respectiv coagularea unei echipe profesioniste la nivelul Primăriei Capitalei care să scoată Bucureştiul din falimentul în care se află şi care să aducă dezvoltarea şi gradul de civilizaţie la care bucureştenii au tot dreptul să aspire", a spus Violeta Alexandru.

„Certitudinea pe care o avem este că Nicușor Dan este soluția câștigătoare. Suntem conștienți și rezultă și din analiza făcută că, bucureștenii așteaptă ca forțele de opoziție să se coalizeze, ci nu să propună candidați separat. Avem convingerea că, în raport cu cercetarea sociologică, Nicușor Dan este în acest moment, cel mai bine plasat pentru a o învinge e Gabriela Firea și PSD. Sunt convinsă că, fiecare dintre noi, punem în centrul deciziilor pe care le luam, binele bucureștenilor. Maximum de șanse în acest moment le are candidatul Nicușor Dan și ca atare, nu este o chestiune de orgoliu, este o chestiune de a maximiza aceste șanse și de a permite Bucureștiului să intre într-o etapă de dezvoltare. Vă spun direct, Gabriela Firea are de ce să se teamă în acest moment. Are toate motivele să îi fie frică, pentru că această formulă pe care noi am decis să o avem, spre binele acestui oraș, este formula câștigătoare. Prin urmare, ne-am adunat toată echipa PNL București și am discutat despre toate șansele pe care le avem cu fiecare dintre candidați și suntem convinși că aceasta este formula câștigătoare”, a mai spus Alexandru.

Ea a indicat că în perioada următoare vor fi pregătite acţiunile şi va fi finalizat un program politic al candidatului la Primăria Capitalei.

Violeta Alexandru a afirmat că o alianţă electorală cu alte partide, precum USR-PLUS, este "deziderabilă" în Bucureşti pentru alegerile locale.

"Suntem deschişi oricăror discuţii cu ceilalţi actori din celelalte formaţiuni politice care constituie astăzi Opoziţia la PSD", a spus preşedintele PNL Bucureşti.

Violeta Alexandru a precizat că liberalii sunt pregătiţi cu candidaţi la sectoare.

"Rămâne să discutăm în continuare cu ceilalţi parteneri, dacă ei au disponibilitate la dialog", a arătat liderul PNL Bucureşti.

Nicușor Dan: Voi susţine desfiinţarea sectoarelor din Capitală

Nicuşor Dan şi-a exprimat speranţa că susţinerea candidaturii sale va fi confirmată de Biroul Executiv al PNL care va avea loc vineri.

"Suntem la capătul guvernării la nivel local catastrofale (...). Am avut cartiere întregi care nu au avut căldură în această iarnă, traficul din an în an mai aglomerat, suntem pe locul patru în Europa, în condiţiile în care suntem în aşa zisa competiţie cu Moscova, cu Istanbul şi oraşe de talii mult mai mari, poluarea este la cote alarmante. Pentru fiecare din aceste probleme trebuie să ne armonizăm soluţiile. O să avem o astfel de discuţie săptămânile care urmează", a spus Nicuşor Dan.

El a spus că administraţia Capitalei trebuie să aibă "o interacţiune simplă cu oamenii de afaceri".

"Trebuie să stimulăm dezvoltarea pe acele segmente în care suntem competitivi, cum sunt industriile creative şi Primăria poate să fie o interfaţă între ce aşteaptă mediul de afaceri şi ce produc şcolile din Bucureşti. Trebuie să construim centre de excelenţă, astfel încât să punem Bucureştiul pe harta globală a întâlnirilor de afaceri", a mai afirmat Dan, care şi-a exprimat speranţa că va discuta despre aceste chestiuni şi cu celelalte forţe de Opoziţie din Bucureşti.

El a reiterat că, dacă va ajunge primar general, va susţine desfiinţarea sectoarelor din Capitală.

"Eu cred că este necesar nu numai să desfiinţăm sectoarele din Bucureşti, ci să avem o unitate administrativă unică împreună cu Ilfovul", a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a prezentat şi câteva măsuri în domeniul combaterii poluării, precum racordarea la sistemul de încălzire centralizată, controlarea şantierelor de construcţii, spălarea străzilor, colaborarea cu Garda de Mediu Bucureşti pentru gropile de gunoi, un registru al spaţiilor verzi, plantarea a un milion de copaci şi oprirea toaletării "haotice şi absurde" a copacilor.

