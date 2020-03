Violeta Alexandru, după avizul negativ: Am sunat, dar am fost deconectată. Președintele comisiei mi-a spus că procedura s-a încheiat

Violeta Alexandru, care a primit aviz negativ după ce nu a putut fi contactată pentru audiere, a povestit la Digi24 ce s-a întâmplat. Ea a declarat că a sunat, dar că la un moment dat a fost deconectată și, deși l-a informat pe președintele comisiei, acesta i-a comunicat că procedura în cazul ei s-a încheiat.

"Am sunat la ora programată, am apelat numărul de telefon pus la dispoziție, am introdus codul personal primit, am așteptat și la un moment dat am fost deconectată.

L-am sunat pe președintele comisiei, i-am spus ce s-a întâmplat, am precizat că sunt la dispoziie și am intrebt cum pot relua legătura din nou.

Mi-a spus că deja au votat și că urmează să aflu care e decizia comisiei luată în timp ce eu așteptam la telefon.

Astept din partea comisiei să îmi spună care e situația mea, astept să primesc toate informațiile din punct de vedere tehnic.

Sunt în locul de unde am făcut apelul telefonic si rămân la dispoziția comisiei.

Nu mi-a spus dacă va reveni la mine, mi-a spus că din punctul lui de vedere procedura s-a încheiat.

Nu înseamnă că am ignorat comisia, respect Parlamentul", a precizat Violeta Alexandru.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Redactare G.M.