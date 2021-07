Violeta Alexandru îl atacă pe Florin Cîțu, care a declarat că va susține doar membri PNL la primăriile de sector: Ne facem de râs

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, afirmă că declaraţiile „teribiliste” conform cărora „PNL ia toate sectoarele mâine” nu conving pe nimeni, punctând că o competiţie cu USR-PLUS fundamentată pe orgolii ar conduce la o nouă victorie a PSD în Capitală. Mesajul ei vine ca o replică pentru Forin Cîțu, care i-a îndemnat pe liberalii din București să voteze „înțelept” președinții PNL de sectoare, pentru că, dacă va ajunge președinte al partidului, va susține „doar membri PNL la primăriile de sector”.

„Sunt foarte realistă. PNL Bucureşti are un potenţial extraordinar, are oameni foarte bine pregătiţi, dar are în continuare şi multă treabă de făcut - în interior şi pentru bucureşteni. În toate sectoarele. Asta pentru că nu prea s-a făcut treabă serioasă prea mulţi ani, s-au preferat înţelegerile, cultivarea dependenţei de un anumit grup influent în locul competiţiei deschise, cu argumente. Fac un bine organizaţiei fiind corectă. Câştigarea alegerilor nu este un scop în sine, contează enorm să fii pregătit să faci faţă după alegeri. Da, sunt foarte exigentă şi, în acelaşi timp, nu sunt complexată: ştiu unde suntem buni (chiar mai buni, mai aplicaţi decât USR-PLUS) şi unde mai trebuie să muncim. Avem toate atuurile să aliniem candidaţi redutabili, dar pentru asta trebuie să fim şi serioşi şi capabili de înţelegerea contextului în care activăm. Cu declaraţii teribiliste gen PNL ia toate sectoarele mâine, nu convingem pe nimeni. Ba ne mai facem şi de râs. Este specific celor care nu au fost în stradă să stea de vorbă cu bucureştenii să facă astfel de declaraţii triumfaliste, nerealiste”, a scris, vineri, Violeta Alexandru, pe Facebook.

Premierul Florin Cîțu le-a transmis joi liberalilor din București să voteze „înțelept” pentru alegerea președinților filialor de sector ale PNL, pentru că, cu el președinte al partidului, vor susține doar membri PNL la primăriile de sector.

„Mesaj ferm pentru colegii mei, membri PNL în București: cu mine președinte al partidului, vom susține doar membri PNL la primăriile de sector. Votați înțelept când alegeți președinții PNL de sectoare. Mult succes și vă aștept alături de echipa câștigătoare. Împreună construim România liberală”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Violeta Alexandru: „Doar coaliţia unită a putut scoate PSD de la butoane”

Violeta Alexandru mai arată în mesajul ei că, în actualul context politic bucureştean, o competiţie între PNL şi USR-PLUS fundamentată pe orgolii ar conduce la o nouă victorie a PSD.

„Ar fi o tragedie. Să nu uităm: PSD a falimentat Capitala, ne-a lăsat datorii care ne costă enorm astăzi. Doar coaliţia unită a putut scoate PSD de la butoane în Capitală. Am avut dreptate. Cu orgolii, anul trecut Bucureştiul rămânea cu PSD şi în Primăria Capitalei şi peste tot. Am uitat cum a fost? Eu, nu. După bătălie mulţi viteji se arată”, a mai spus preşedintele PNL Bucureşti.

Ea afirmă că după alegerile interne PNL Bucureşti trebuie să continue să crească şi să sprijine lideri care să fie recunoscuţi în comunitate.

„Am început această construcţie. Nu cred în proiectele tip one-man-show. Nu întâmplător investesc cât pot de mult în toţi colegii mei liberali din primăriile din Bucureşti. Scopul lor trebuie să fie acela de a fi ei cei mai buni. Dacă rezultatele lor se văd şi sunt apreciate de bucureşteni, nicio altă formaţiune parteneră nu va risca să se comporte orgolios ca să ajungem din nou în ghearele PSD. Dacă o face, sacrifică Bucureştiul şi va fi penalizată crunt. Să nu fim teribilişti nici unii, nici alţii. Am fi pe spatele bucureştenilor. În acelaşi timp, sunt un partener corect (câteodată incomod) cu USR-Plus Bucureşti şi le reamintesc partenerilor noştri că doar împreună putem face treabă, aşa cum bucureştenii ne-au spus că aşteaptă de la noi. Avem multe lucruri în comun, dar adevărul este că suntem şi diferiţi şi că trebuie lucrat mult la înţelegerea efectelor cultivării neîncrederii între noi. Ştiu să gestionez diferenţele, fără aroganţă. Guvernarea de coaliţie (care nu este uşoară, dar adevărul este că, în general, doar cei slabi se plâng - ceea ce nu e cazul nostru) atât în plan central, cât şi local, nu se ţine cu aroganţă. Am înţeles acest lucru din toate situaţiile deloc uşoare în care mi-a fost dat să fiu în viaţă", spune Violeta Alexandru.

Editor : Bogdan Pacurar