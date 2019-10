Viorica Dăncilă a anunțat strategia PSD la moțiunea de cenzură

Premierul Viorica Dăncilă spune că PSD va asigura cvorumul, în plenul reunit de joi, la votul moțiunii de cenzură la adresa Guvernului, dar că parlamentarii social-democrați nu vor vota. Ea a mai spus că opoziția trebuie să își asigure singură cele 233 de voturi necesare adoptării moțiunii.

„Va intra în sală PSD. Nu va vota. Ei trebuie să își asigure cele 233 de voturi pentru. Cvorumul îl vom asigura. Noi am vrut ca această moțiune să fie votată mult mai devreme. Am văzut dorința opoziției de a da jos guvernul, apoi am văzut că opoziția nu a vrut. Sâmbătă și duminica nu lucrează, atunci cum vor să dea jos guvernarea? Am văzut că s-au bucurat atunci când moțiunea a fost amânată cu o săptămână. Atunci mă gândesc care este scopul?”, a spus Viorica Dăncilă.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Dezbaterea va începe la ora 10.00.

