Viorica Dăncilă acuză parlamentarii opoziţiei că nu au niciun plan concret pentru guvernare dacă Guvernul pe care îl conduce va cădea în urma moţiunii şi a numit partidele de opoziţie din Parlament „alianța austerității”.

Prim-ministrul Dăncilă spune că opoziția mistifică adevărul, fără a aduce o soluție viabilă pentru România și îi mai acuză pe parlamentarii opoziției că au de gând să pună în aplicare politici de austeritate odată ce vor ajunge la guvernare. „Vă întreb cu toată sinceritatea, chiar vă doriți să veniți la guvernare?”, a întrebat Dăncilă de la podiumul sălii de plen.

„Chiar vă doriți să schimbați acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu știu că nu. Nu am văzut din partea dumneavoastră nicio propunere de program de guvernare, nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcționarea economiei în interesul cetățenilor. Am văzut însă declarațiile publice ale liderilor dumneavoastră. Am văzut multe metafore și sloganuri”, a spus prim-ministrul.

Dăncilă i-a mai numit pe cei din opoziţie „alianța austerității”. „Am văzut că vreți să tăiați subvențiile agricultorilor, considerați salariul minim nociv, vreți să taxați profesioniștii din IT, vreți să dați oameni afară, să eliminați voucherele de vacanță, să reduceți și să tăiați. Așadar, ce le propuneți românilor? Ce vor câștiga dintr-o eventuală venire a dumneavoastră la guvernare? Sloganuri? Metafore forțate? Austeritate? Pentru că dacă este așa, trebuie să vă asumați public și să le spuneți românilor să se pregătească. Să le spuneți că sunteți Alianța Austerității. Dacă ați fi știut cum vreți să guvernați România, alături de moțiunea împotriva guvernului nostru, ați fi făcut public și programul dumneavoastră de guvernare”, a mai declarat Dăncilă.

Dăncilă a mai făcut referire și la moțiunile de cenzură eșuate din trecut: „Este a treia oară când veniți în fața Parlamentului fără vreo viziune. A treia oară când propuneți dărâmarea unui Guvern fără a veni cu ceva în loc. Amatorismul abordării dumneavoastră nu mă surprinde, însă am încredere că românii știu să facă diferența între demagogia electorală și guvernarea responsabilă”.