Viorica Dăncilă cere libertate de opinie în interiorul PSD

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o intervenție telefonică la un post de televiziune că nu știe ce își dorește Liviu Dragnea în privința candidaturii la prezidențiale, pentru că nu și-a informat colegii, dar că orice dorință ar avea trebuie discutată în interiorul PSD. Dăncilă a ținut să precizeze că nu se află în conflict cu Liviu Dragnea, dar că trebuie respectată libertatea de opinie în interiorul partidului.

”Sunt atașată de PSD, am pornit de jos și am urcat toate treptele, dar eu cred că atunci când ai o opinie această opinie trebuie ascultată și discutată. Nu am nicio divergență cu președintele Liviu Dragnea, nu poate exista o divergență între președintele PSD și premier, dacă sunt opinii diferite se încadrează în spiritul democrației”, a spus Viorica Dăncilă, miercuri, la Antena 3. Șeful Guvernului a spus despre dorința lui Liviu Dragnea de a candida la prezidențiale că nu este cunoscută de către colegi. ”Nu este o rezervă legată de această posibilă candidatură, nu știu care este opinia lui Liviu Dragnea, nu am auzit dorința domnului președinte Dragnea de a candida, și atunci am dorit să am o poziție rezervată până când dânsul își va spune opinia. Eu cred că președintele Dragnea va avea o discuție cu membrii CEX pt că toate deciziile le-am luat în CEX”, a explicat premierul.

”Nici nu știm care este de fapt dorința președintelui Dragnea”, a subliniat Dăncilă, care a ținut să precizeze încă o dată că nu este de acord cu restructurarea Guvernului fără avizul Președintelui Iohannis și că va merge la referendumul pentru Justiție, dar nu va face public modul în care votează. ”Nu voi ieși public să spun cum voi vota la referendum, votul este secret”, a spus șeful Executivului.