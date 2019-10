Viorica Dăncilă: Dan Nica rămâne propunerea de comisar european. Avem și o femeie, dacă se se cere acest lucru

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, spune că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcția de comisar european. Dacă șefa desemnată a CE, Ursula Von der Leyen, dorește ca o femeie să ocupe postul de comisar din partea României, propunerea social-democraților este Gabriela Ciot, secretar de stat în MAE, a mai spus premierul.

„Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a fost cel al comisarului european. Am avut o discuție cu președintele Comisiei Europene și am discutat despre propunerile pe care trebuie să le facem și modul în care trebuie să procedăm în perioada următoare. Am făcut două propuneri, un bărbat și o femeie, pentru comisar european. Dan Nica rămâne propunerea în continuare, pentru că este liderul eurodeputaților PSD și o persoană susținută de grupul S&D. Dacă se cere, bineînțeles avem și o rezervă, Gabriela Ciot, secretar de stat la MAE. Dar vom proceda ca și Ungaria. Dacă Ungaria va face două propuneri, România va face două propuneri”, a spus Viorica Dăncilă, după ședința CEx PSD.

Întrebată de posibilele probleme pe care le-ar putea avea Dan Nica având în vedere implicarea sa în dosarul Microsoft, președintele PSD a precizat: „Nu cred că va avea probleme. Putem spune că și președintele Iohannis are probleme cu casele. Dar există prezumția de nevinovăție”, a spus ea.

Întrebată dacă von der Leyen i-a cerut să se consulte cu președintele Klaus Iohannis înainte de a face o propunere, Dăncilă a negat, dar a spus că va discuta șeful statului.