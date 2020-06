Viorica Dăncilă despre o presupusă anchetă a DNA legată de campania sa la prezidențiale: Nu cred acest lucru

Viorica Dăncilă a declarat că nu ştie despre o anchetă a DNA privind achiziţiile pentru campania sa prezidenţială, și că nu crede că Marcel Ciolacu ar fi putut face un anunț în interiorul partidului despre o astfel de anchetă. Explicațiile lui Dăncilă vin după ce în weekend au apărut informații neconfirmate oficial despre o discuție între liderii PSD, în cadrul căreia Marcel Ciolacu ar fi spus că DNA o va chema la audieri pe Viorica Dăncilă în cadrul unei anchete în desfășurare legată de banii cheltuiți de partid în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Dăncilă a explicat că știe doar că există o anchetă a procurorilor care vizează situația finanțelor partidului dinainte ca ea să fie președinte al PSD și candidat la prezidențiale, adică din mandatul lui Liviu Dragnea.

„Nu cred acest lucru. Nu comentez declaraţii pe surse. Mai mult, nu cred că Marcel Ciolacu ar fi făcut astfel de declaraţii. Ar fi cel puţin bizar dacă domnul Ciolacu ar şti pe cine vor chema procurorii la DNA. Eu, personal, nu ştiu să existe vreo anchetă privind derularea campaniei prezidenţiale a PSD. Într-adevăr, din câte ştiu, există o anchetă care vizează perioada 2017-2019, înainte ca eu să devin preşedinte al partidului. Vă garantez că eu, în calitate de preşedinte de partid şi de prim-ministru, am respectat întotdeauna legea. De asemenea, vreau să menţionez că de activitatea financiară, contracte care vizau campania electorală, s-au ocupat secretarul general şi trezorierul partidului. Sunt sigură că activităţile financiare s-au derulat corect, din punct de vedere legal, în toată această perioadă”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

„Eu, personal, nu ştiu să existe o anchetă privind derularea campaniei prezidenţiale a PSD. Vreau să subliniez, fiindcă am văzut că au apărut foarte multe speculaţii, mulţi oameni care au venit cu acuzaţii nefondate, nu m-am ocupat, în calitate de preşedinte, de partea financiară sau de contracte. Toate au fost semnate de sceretarul general şi semnate de trezorierul partidului şi cred că aceşti oameni nu au încălcat legea”, a explicat fostul premier, duminică, pentru Mediafax.

Dăncilă spune că a respectat legea, iar când a plecat de la şefia partidului, a lăsat totul în ordine.

„Într-adevăr, din câte ştiu, există o anchetă care vizează perioada 2017-2019, înainte ca eu să devin preşedinte al partidului. Ca preşedinte de partid şi ca premier, am respectat întotdeauna legea. Am lăsat lucrurile în ordine, atunci când am plecat din fruntea partidului. Deci, activitatea financiare cred că s-au derulat corect. Acest lucru a fost confirmat şi de faptul că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a deblocat banii pentru subvenţia cuvenită PSD. Ştim că a existat şi un control al Curţii de Conturi şi nu s-au găsit nereguli”, a motivat ea.

În urma alegerilor europarlamentare, au existat probleme privind rambursarea sumelor cheltuite de partid, care îi vizau pe fostul trezorier al partidului Mircea Drăghici şi pe fostul premier Viorica Dăncilă.

Conform informaţiilor apărute duminică, DNA ar fi cerut documentele legate de achiziţiile din campania pentru alegerile prezidenţiale de anul trecut. Informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al partidului, Lucian Romaşcanu.

PSD s-a aflat în ultimul an în mijlocul a numeroase scandaluri financiare. Fostul trezorier al partidului, Mircea Drăghici, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru două fapte de delapidare și pentru utilizarea subvențiilor de la bugetul statului în alte scopuri decât cele legale.

Săptămâna trecută, și fostul consilier al Vioricăi Dăncilă, Anton Pisaroglu, consultant politic angajat în timpul campaniei pentru prezidențiale, a declarat, pentru Europa Liberă, că ar putea da în judecată partidul pentru neplata serviciilor furnizate.