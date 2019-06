Viorica Dăncilă îl atacă pe președinte, înainte de consultările de la Cotroceni

Premierul Viorica Dăncilă a fost foarte acidă în declarații după ce a ieșit de la ședința PSD, chiar înainte de a merge, miercuri, la consultări cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Ea l-a avertizat pe șeful statului că trebuie să respecte Constituția și a spus că aceste consultări nu trebuie să vizeze formarea unei alte majorități, pentru a înlocui acutalul guvern. Viorica Dăncilă s-a arătat deranjată de ceea ce ea a numit „atacurile permanente la PSD” ale președintelui.

„Constituția României trebuie respectată de fiecare demnitar și de fiecaren partid politic. Și pentru că tot vorbim de consultări, consultările la Cotroceni presupun să ajungem la un anumit punct de vedere, discuții cu toate partidele politice, eu așa am înțeles că trebuie să ne raportăm la consultări. Dar îi spun președintelui României că este important ca și dânsul să fie un exemplu în respectarea Constituției. Ca să mergi la consultări nu înseamnă să încerci să formezi o majoritate pentru a da la o parte Guvernul României”, a declarat Viorica Dăncilă.

„PSD a înțeles foarte bine rezultatul votului. Am spus că nu o să mai vorbim de justiție. Nu am dat și nici nu se vor da ordonanțe de urgență pe coduri, cum a fost făcut în Guvernul Cioloș. Avem foarte mare deschidere a aaduce echilibru și consens în socuietate. Toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie respectată Constituția României. Consultările de la Cotroceni presupun să ajungem la un punct de vedere comun cu toate partidele. (...) Cred că atacurile permanente la PSD nu trebuie să le aibă președintele României. El trebuie să se adreseze tuturor românilor, indiferent de opțiunea lor politică. Eu când sunt premier sunt al tuturor românilor”, a completat președintele interimar al PSD.

Discuție cu președintele despre miniștrii interimari

Premierul Viorica Dăncilă a mai declarat miercuri, după ședința BPN al PSD, că la consultările de la Palatul Cotroceni va aborda în discuția cu președintele Klaus Iohannis situația ministerelor conduse de miniștri interimari. Șeful statului a anunțat deja că nu îl va numi vicepremier pe Titus Corlățean.

„Despre interimat discutăm la Cotroceni”, a declarat Viorica Dăncilă.

PSD a stabilit în CEx, săptămâna trecută, noile propuneri pentru ministere. Astfel, pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a fost propus Titus Corlățean, diplomat de carieră, pentru Ministerul Justiției, Ana Birchall, cu specializări aprofundate în domeniul juridic, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Roxana Mînzatu, cu o experiență de 15 ani în domeniul afacerilor și fondurilor europene, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost nominalizată Natalia Intotero, care a mai deținut acest portofoliu.

În schimb, președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu îl va numi pe Titus Corlățean vicepremier, așa cum a cerut PSD, numindu-l „artizanul catastrofei de la alegerile din 2014”.

Prin urmare, este posibil ca la reuniunea CEx de vineri, social-democrații să discute despre o nouă nominalizare pentru funcția de vicepremier, în contextul anunțului șefului statului, scrie Mediafax.

Referitor la ceilalți trei miniștri propuși de PSD, Klaus Iohannis a declarat, marți la Cotroceni, că va lua o decizie în zilele următoare.

„În cadrul Biroului Permanent de astăzi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la consultările cu președintele României, am discutat despre dialogul pe care l-am avut cu reprezentanții Comisiei Europene, dar și cu președintele socialiștilor europeni de la Bruxelles, am desemnat purtătorul de cuvânt al partidului și am luat act de demisia trezorierului partidului. Am discutat despre Congres, despre faptul că în CEx, pe care îl vom avea vineri, fiecare va veni cu o dată pentru Congres, o dată argumentată, astfel încât să luăm cea mai bună decizie, decizie care bineînțeles va fi stabilită prin vot. Așa cum am menționat încă de la preluarea mandatului de președinte interimar al PSD vreau ca toate deciziile să fie discutate în forurile statutare ale partidului, astfel încât fiecare să ne spunem punctul de vedere, iar decizia finală bineînțeles aparține majorității”, a mai precizat Viorica Dăncilă, la finalul BPN al PSD.