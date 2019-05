Viorica Dăncilă: Nu sunt mulțumită de votul din diaspora. Cei care au greșit, inclusiv ambasadorii, să plece acasă!

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, că nu este mulțumită de modul în care a decurs votul din diaspora la alegerile europarlamentare 2019 și a spus că a cerut o analiză la MAE, iar cei care au greșit, de la primul până la ultimul, trebuie să plece acasă, inclusiv ambasadorii. Ea a precizat că s-au trimis buletine de vot în funcție de câte au solicitat ambasadorii și consulii din țările respective.

„Nu sunt mulțumită de votul din diaspora. Nu sunt mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. În ziua votului, am telefonat, am vorbit de mai multe ori la Ministerul Afacerilor Externe. Știam că este o organizare bună, știam că s-au trimis buletine de vot și s-au deschis secții de votare în funcție de solicitările ambasadorilor din statele în care avem un număr mai mare de români. Conform solicitărilor ambasadorilor sau respectiv consuli, s-au trimis numărul de buletine de vot și s-au stabilit secțiile de votare. De aceea, am cerut MAE o analiză a ceea ce s-a întâmplat, iar cei care au procedat greșit și care au evaluat greșit trebuie să plece acasă, fie că vorbim de ambasadori sau de consuli”, a spus Viorica Dăncilă răspunzând unei întrebări din partea jurnaliștilor.

Ambasadorii sunt numiți la post de către Președintele României, la propunerea MAE, și numai președintele îi poate revoca, în timp ce numirea și revocarea consulilor intră în atribuțiile Guvernului.

„Din punct de vedere al Ministerului, s-au deschis atâtea secții de votare câte au fost solicitate de ambasadori sau consuli. S-au trimis buletine de vot - și buletinele de vot au fost suficiente - în funcție de solicitările ambasadorilor, respectiv consulilor. Deci, eu consider că s-a greșit acolo. Vom vedea ce va spune această analiză pe care o vom face, iar cei care au greșit, de la primul până la ultimul, trebuie să plece acasă, pentru că dacă nu procedăm așa, această situație o vom avea și la alte alegeri și nu putem accepta acest lucru”, a punctat premierul Viorica Dăncilă.

În ciuda declarației premierului că au fost buletine de vot suficiente în diaspora, la votul de duminică au existat secții de vot din diaspora care s-au închis temporar pentru că se terminaseră buletinele de vot și a fost nevoie să fie aduse altele din secții de votare unde prisoseau, după cum au scris și au semnalat Digi24 numeroși români aflați la vot în străinătate.

