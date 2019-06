Viorica Dăncilă: Parlamentarii PSD vor asigura cvorumul la moțiunea de cenzură, dar nu vor vota

Premierul Viorica Dăncilă, președinte interimar al PSD, spune că parlamentarii social-democrați vor fi în sala de plen pentru a asigura cvorumul pentru moțiunea de cenzură, dar că nu o vor vota.

„Am discutat cu colegii mei deputați și senatori despre moțiunea de cenzură. Am convenit ca această moțiune să o tratăm cu seriozitare, să participe colegii la dezbateri, să ia cuvântul și bineînțeles să merge mai departe. Am discutat despre organizarea Congresului. Am solicitat colegilor mei să vină cu propuneri legate de programul partidului, dar și în legătură cu programul de guvernare. Vor asigura cvorumul, dar nu vor vota. Eu nu pot decât să fiu de acord cu propunerea lor”, a spus Viorica Dăncilă, după ședința grupurilor parlamentare ale PSD.

Întrebată dacă social-democrații vor rămâne în sală, Dăncilă a răspuns: „Cum vor considera dânșii”.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus marți că Opoziția va depune moțiunea de cenzură în cel mai scurt timp, posibil chiar miercuri, adăugând că liberalii poartă discuții inclusiv cu parlamentari ai PSD și ALDE.

Acesta a adăugat că, în prezent, se poartă discuții cu USR, PMP, Pro România și UDMR.

Surse: Digi24, Mediafax