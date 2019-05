Viorica Dăncilă, replică pentru Tudorel Toader pe tema ordonanțelor

Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a explicat într-o postare pe Facebook de ce a refuzat să-şi asume modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă: textele - pe care ministerul le-a trimis, totuşi, spre consultare sistemului judiciar - au fost „elaborate în alte centre de reflecţie”. Premierul Viorica Dăncilă i-a dat replica, vineri, fostului său ministru. Ea spune că nu a primit nimic de la Tudorel Toader pe tema ordonanțelor.

„Nu am de unde să știu de ce dânsul a spus aceste lucruri. Nu, nu am avut un draft, deci nu știu ce să vă răspund, pentru că eu nu am avut un draft al acestor ordonanțe de urgență”, le-a spus Viorica Dăncilă jurnaliștilor care au întrebat-o despre ceea ce susține Tudorel Toader.

Tudorel Toader explică, într-o postare amplă publicată pe Facebook, care a fost traseul modificărilor la legislaţia penală în timpul mandatului său, dar şi că proiectele de lege pe care le-a iniţiat în 2017 au fost modificate de Parlament. Toader susţine şi că o legislaţie penală mai blândă, cu termene de prescripţie mai mici şi dezincriminarea unor infracţiuni nu este în niciun caz urgentă, astfel încât să justifice adoptarea de Executiv, prin ordonanţă.

