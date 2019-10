Viorica Dăncilă şi-a făcut cruce în timpul discursului lui Victor Ponta, la Parlament, unde se dezbate moţiunea de cenzură.

Premierul a avut această reacţie în momentul în care Victor Ponta a făcut referire, în mod ironic, la strategia prin care Viorica Dăncilă a încercat să păstreze susţinerea social-democraţilor şi să o câştige pe a membrilor altor partide.

"Nu am auzit niciodată de când fac politică ca un premier să sune 100 de parlamentari să le spună la toți că vor fi miniștri. De de la Pro Romania erau trei prim-miniștrii, ca să nu ne certăm. mâine, dacă nu trece moțiunea, trebuie să facă o minune biblică și să avem un guvern cu 100 de miniștri. iar Apostolul Mihai va jura că Dăncilă e o rudă din Videle a Mântuitorului și poate face 100 de miniștri. (...) Am auzit că sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014 ca europarlamentar, dar cred că un alt om mai rău ca mine, dl Dragnea a pus-o premier. Să nu aveți nevoie de recunoștința doamnei Dăncilă că pățiți ca Dragnea. Vă rog să nu îi fie datoare, că își plătește datoriile", a mai spus Ponta", a spus Ponta.

În acest moment, Viorica Dăncilă şi-a dat jos ochelarii şi şi-a făcut cruce.

Redactare G.M.