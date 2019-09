Viorica Dăncilă spune că nu a cerut membrilor ALDE să demisioneze

Cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, Viorica Dăncilă spune că nu a cerut aleșilor ALDE să își dea demisia și să treaca la PSD. Liderul social-democrat este prezent la Hunedoara, la alegerile filialei județene.

„Noi nu am cerut să-și dea demisia din ALDE și să treacă la PSD. Oamenii au hotărât și am văzut în ultima perioadă în spațiul public mai multe declarații în care membri ai ALDE nu sunt de acord cu ieșirea de la guvernare. Cei care au vrut să rămână alături de noi le-am respectat această dorință. Sunt și secretari de stat, sunt și în teritoriu organizații ALDE care lucrează foarte bine cu organizații PSD. Nu am încercat noi să dăm afară pe cineva, nu ăsta este modul nostru de a acționa. Noi avem un alt principiu, credem că trebuie să unim în jurul nostru cât mai multe forțe, nu să eliminăm pe cei care ne sunt aproape”, a declarat Viorica Dăncilă, sâmbătă, la Hunedoara.

Mai mulți lideri ALDE l-au criticat în ultima perioadă pe Călin Popescu Tăriceanu pentru ieșirea de la guvernare. Unul dintre ei, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri seară la Digi24 că partidul nu a fost consultat, în primă fază, în ceea ce privește susținerea lui Mircea Diaconu, alături de Pro România, la alegerile prezidențiale. „Sunt vicepreședinte al ALDE și am aflat întâmplător, într-o discuție care nu îmi era destinată mie”, a precizat el.

Pe de altă parte, săptămâna care vine este decisivă pentru viitorul Guvernului Dăncilă. Este pentru prima dată când Opoziția are o șansă reală să demită Executivul printr-o moțiune de cenzură. În același timp, Viorica Dăncilă și PSD nu au reușit să adune o majoritate și evită votul în Parlament pentru reconfigurarea politică a Guvernului, care nu va fi nici săptămâna viitoare, spun surse din PSD.

Redactor web: George Costiță