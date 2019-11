Premierul demis, Viorica Dăncilă, a declarat vineri, într-o conferință de presă ținută la Timișoara, că nu este îngrijorată că va rămâne fără un loc de muncă după ce nu va mai fi premier. Dăncilă susține că are suficient de multă experiență și că a demonstrat că poate face performanță.

„Sunt convinsă că îmi voi găsi un loc de muncă pentru că eu cred că am destul de multă experiență și sunt destule locuri unde pot să dovedesc că pot face performanță”, a declarat premierul demis.

Viorica Dăncilă susține că nu a avut timp să se gândească ce va face după ce nu va mai fi premier pentru că a muncit „24 de ore din 24”.

„Să știți că eu nu am avut timp ca domnul președinte să mă gândesc la locul de muncă sau unde mă întorc. Eu am muncit 24 de ore din 24, nu am avut vacanțe, nu am avut timp liber. Când am avut puțin timp liber am mers să văd realizările pe care le-am avut. Deci nu am avut timp să mă gândesc la un loc de muncă, pentru că spre deosebire de candidatul Iohannis, m-am gândit mai puțin la avantajul meu personal”, a mai declarat Dăncilă.

Declarația Vioricăi Dăncilă la minutul 34:23

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor: Robert Kiss