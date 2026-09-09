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Video Viziuni diferite în AUR privind susținerea unui guvern cu PSD. Dan Dungaciu spune că parlamentarii AUR nu ar vota un astfel de cabinet

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George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Foto Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Nu vor fi parlamentari AUR care vor vota un guvern din care PSD face parte”  Gheorghe Piperea: „Trebuie să se ajungă la o soluție de guvernare AUR – PSD” Petrișor Peiu: „Dungaciu, Peiu sau Simion ar trebui să stea deoparte” 

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului AUR, a subliniat, miercuri, la Digi24, că AUR nu a primit o invitație oficială de a participa la negocieri pentru formarea unui guvern, dar spune că nu ar vota un executiv din care formațiunea sa politică nu face parte și că, în scenariul susținerii unui cabinet din care PSD face parte, parlamentarii AUR nu vor vota în acest sens.

 

„Din substanțiala prezentare a scenei politice de azi, o chestiune trebuie corectată: care sunt vocile din AUR care vor să voteze un guvern. Nu există voci în AUR care să dorească să voteze un guvern... 

Domnul Murad a vorbit despre faptul că, în opinia lui, AUR ar trebui să susțină guvernul, dar că votează ce se decide politic la partid. În orice partid sunt opinii, dar nu există curente de opinii, pentru că e o decizie pe care partidul și-o asumă. 

Domnul Piperea a spus că dacă ar fi să fim invitați oficial de un partid sau altul, în speță PSD, să începem o negociere serioasă pe participarea sau nu la guvernare, ne-am duce să discutăm. Dar nu înseamnă că am vota un guvern pe care PSD îl propune și din care noi nu facem parte”, susține Dan Dungaciu. 

El afirmă că negocierea pozițiilor importante din instituțiile importante ale statului „ține și de acea instituție și de un semnal pe care am vrut să-l transmitem explicit”. 

„Faptul că AUR, care nu e acceptat de Nicușor Dan la nicio negociere serioasă, a obținut o funcție importantă în statul român, care este televiziunea națională publică. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a prăbușit Români”, a mai spus Dungaciu. 

„Nu vor fi parlamentari AUR care vor vota un guvern din care PSD face parte” 

El reiterează mesajul că dacă AUR va primi o invitație oficială de negociere, atunci va exista și negocierea pentru intrarea la guvernare. 

„Nu vor fi parlamentari AUR care vor vota un guvern din care PSD face parte, dar vor fi mult mai mulți parlamentari care nu vor vota un guvern din care PSD face parte. 

AUR, spre deosebire de PSD, PNL, UDMR poate să le ofere garanția că vor intra în următorul Parlament când vor fi anticipate. 

Și îi anunțăm și pe această cale că le punem la dispoziție partidul suveranist pe baza căruia au intrat în Parlament, adică pe baza curentului suveranist, ca să le garantăm prezența în viitorul Parlament. Nu trebuie să se teamă de anticipate, dacă nu vor vota un guvern de genul menționat”, susține Dungaciu. 

Gheorghe Piperea: „Trebuie să se ajungă la o soluție de guvernare AUR – PSD”

AUR pare că este dispus să-l accepte premier pe Sorin Grindeanu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea susține, într-un interviu pentru Gândul.ro, că este „natural” ca liderul PSD să ajungă în fruntea Guvernului. Dacă PSD nu vrea, AUR ar avea deja trei nume de premier: George Simion, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea. 

„Sunt de acord că trebuie să se ajungă la o soluție de guvernare AUR – PSD. La modul natural, conform cu rezultatul alegerilor din 1 decembrie 2024, premier trebuie să fie Grindeanu. Nu știu dacă el își dorește această responsabilitate, dar natural lui i se cuvine poziția de premier. Dacă găsește o majoritate fără noi, îi urez succes. Dacă nu, este tot atât de natural ca nouă, care suntem partidul numărul doi conform alegerilor din 1 decembrie 2024, partidul numărul 1 conform sondajelor, să ni se atribuie responsabilitatea de a desemna un premier. Avem premier, cel puțin trei: George Simion, Petrișor Peiu, Gheorghe Piperea”, a declarat Gheorghe Piperea. 

Petrișor Peiu: „Dungaciu, Peiu sau Simion ar trebui să stea deoparte” 

Iar în scenariul unui guvern de coaliție, AUR punctează și ministerele pe care oameni din partid ar putea să le conducă: Energie, Transporturi dar și politică externă. Petrișor Peiu a avut un sfat și pentru George Simion. 

„Eu cred că în AUR e foarte multă expertiză pe zona de Energie, în AUR și pe lângă AUR. În zona de Transporturi.. în zona de politică externă. 

Cred că într-un guvern de coaliție, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.. sau Peiu, sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electroal. E foarte periculos un astfel de guvern”, a declarat Peiu, liderul senatorilor AUR. 

Editor : Alexandru Costea

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