Vlad Alexandrescu, reproșuri pentru colegii din partid: USR l-a asumat pe Nicușor Dan, pe sub masă, pe la colțul străzii

Senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a reproșat conducerii USR, în cadrul interviurilor Digi24.ro, că nu își asumă integral candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Astfel, USR l-a asumat pe Nicușor Dan „pe sub masă, pe la colțul străzii”, în vreme ce useriștii funcționează în această campanie „ca niște studenți care lipesc un afiș A4 pe ușa din spatele Universității”. Această atitudine a creat nemulțumiri în cadrul useriștilor și trebuie îndreptată, a adăugat senatorul.

„USR trebuie să intre puternic în campanie alături de Nicușor Dan”, a declarat Vlad Alexandrescu, care a criticat partidul condus de Dan Barna pentru faptul că l-a asumat pe Nicușor Dan „doar lateral, pe sub masă, pe la colțul străzii, fără o afirmare răspicată a sprijinului”.

O astfel de atitudine slăbește unitatea opoziției din București în lupta cu actualul primar al Capitalei, Gabriela Firea.

„Acum, de vreo două săptămâni, Dan Barna începe să se fotografieze cu Nicușor Dan, cu oarecare discreție. Nu este suficient. Nicușor Dan are nevoie de susținerea integrală a USR-ului, cu toate mijloacele și toate fondurile publice pe care partidul le are, cu tot staful. Acest lucru nu s-a întâmplat până acuma”.

Alexandrescu a lăudat, în schimb, PNL pentru decizia de a sprijini candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

„PNL a făcut un gest foarte frumos, că l-a desemnat candidatul independent sprijinit de PNL. Mă așteptam ca, a doua zi, să apară Dan Barna de mână cu Nicușor Dan și să spună același lucru. Ar fi dat un semnal de putere, de unitate. Doamna Firea nu poate să mai rămână primar. Vedem ce se întîmplă în Capitală: se distruge patrimoniul, se distrug parcuri. Se mănâncă, pur și simplu, cu buldozerul, parcuri. Nu avem apă caldă”, a spus senatorul.

„A fost o situație foarte ambiguă și întârziată într-un mod nepermis cea privind validarea candidatului alianței (USR-PLUS) la Primăria Bucureștiului. Asta a creat o mare nemulțumire în partid. Noi știm, prin votul filialei USR București, că acest candidat e Nicușor Dan. Nu de acum, ci de 6-8 luni de zile. Și, în ciuda faptului că acest om e extrem de pregătit să preia conducerea Capitalei, care cunoaște în mod intim toate procesele decizionale și corupția din Primărie, el nu a fost sprijinit de USR, foarte multă vreme”, a spus Alexandrescu.

„Noi funcționăm acuma în mod artizanal ca și cum am fi niște studenți care lipesc un afiș A4 pe ușa din spatele Universității. Nu se poate așa ceva!Acest lucru a nemulțumit foarte mulți useriști și e un lucru care va trebui îndreptat. Interesul e ca Opoziția să aibă un singur candidat. Nicușor Dan are multe idei, proiecte, are o viziune despre București, cunoaște funcționarea Primăriei mai bine decât noi. Sunt convins că, odată ajuns acolo, ar pune lucrurile pe un făgaș normal”, a preciat senatorul USR.

Despre tensiunile din interiorul USR: „Când sesizăm o problemă, noi o spunem”. Despre fuziunea cu PLUS: „Lucrurile merg prost”

Vlad Alexandrescu a comentat și cel mai recent scandal izbucnit în interiorul USR, după ce 17 lideri USR au acuzat, într-o scrisoare deschisă, conducerea partidului și echipa lui Dan Barna de „politica pumnului în gură”.

„În concepția pe care o am eu despre un partid modern, un astfel de partid e cel care își reprezintă cu adevărat alegătorii. Iar alegătorii USR nu mai doresc un partid vechi, un partid încremenit în care forța sau dominația îți impune punctul de vedere asupra părerilor minoritare. Nu mai vrem asta. Când sesizăm o problemă în interiorul USR, noi o spunem. În momentul în care se depășește o anumită masă critică, și a fost cazul, pentru că a fost vorba despre suspendarea unui lider important de la o filială de sector din București, așa cum s-a întâmplat și cu alți colegi care nu au fost de acord cu conducerea partidului, noi trebuie să o spunem”, a spus Alexandrescu.

În ceea ce privește fuziunea dintre USR și PLUS și listele de candidați comuni la alegerile locale, senatorul Alexandrescu a admis că „lucrurile merg prost”.

„E o fază aproape finală în ierarhia candidaților pentru București, nu s-a creat, însă, o fuziune, între listele USR și listele PLUS. Unele sectoare sunt mai avansate, la altele nu există niciun fel de acord. Procesul de fuziune e la nivel de tatonare între filialele locale”.

