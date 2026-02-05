Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie dacă nu înţelegem că izolaţionismul creşte

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul Bolojan rezistă, merge mai departe şi este mai determinat ca niciodată. El a mai spus că, în 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii.

Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a fost întrebat la Europa FM dacă premierul Ilie Bolojan rezistă în funcţie, transmite News.ro.

„Rezistă, rezistă, fără îndoială. Şi vedem că rezistă. Şi chiar dacă multe lucruri sunt în urmă cu programul, rezistă şi merge mai departe. E una dintre calităţile domnului Bolojan.

Cred că i-au numărat zilele din vara trecută, dacă nu mă înşel, şi la un moment dat era ziua şi moţiunea şi plecarea. Inclusiv ieri încercau să dea pe surse, dacă nu mă înşel, că îşi dă demisia. Deci, sunt sigur că domnul Bolojan s-a obişnuit, mai ales că ne-am obişnuit şi noi deja cu fake news-urile astea”, a afirmat Gheorghe.

El a precizat că premierul nu îşi dă demisia în mod categoric şi „este mai determinat ca niciodată”.

„Despre domnul Bolojan s-a tot spus că este dictator, că este încăpăţânat, că controlează totul. Văd că nu e aşa inflexibil, nu e atât de dictator şi nu e aşa încăpăţânat, pentru că oamenii acolo, în PNL, votează cum consideră dânşii, nu neapărat cum vrea domnul Bolojan tot timpul. Deci nu are 100% rată de succes pentru voturile pe care le propune, şi eu spun că aceste teorii în legătură cu domnul Bolojan sunt alte fake news-uri, şi până la urmă e şi normal să nu fie 100% unanimitate”, a comentat el despre nemulţumirile din PNL şi votul din conducerea partidului, în care nu s-a întrunit majoritatea pentru schimbarea unor preşedinţi de filiale.

Întrebat dacă în 2028, Ilie Bolojan va face istorie sau va fi istorie, Vlad Gheorghe a răspuns: „În 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii. A depăşit 40%, din păcate se menţine peste 40%. Dacă noi toţi, politicienii din zona asta pro-europeană, nu înţelegem chestia asta, o să fim toţi istorie, nu numai domnul Bolojan”.

Editor : A.C.