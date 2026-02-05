Live TV

Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie dacă nu înţelegem că izolaţionismul creşte

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul Bolojan rezistă, merge mai departe şi este mai determinat ca niciodată. El a mai spus că, în 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii. 

Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a fost întrebat la Europa FM dacă premierul Ilie Bolojan rezistă în funcţie, transmite News.ro. 

„Rezistă, rezistă, fără îndoială. Şi vedem că rezistă. Şi chiar dacă multe lucruri sunt în urmă cu programul, rezistă şi merge mai departe. E una dintre calităţile domnului Bolojan. 

Cred că i-au numărat zilele din vara trecută, dacă nu mă înşel, şi la un moment dat era ziua şi moţiunea şi plecarea. Inclusiv ieri încercau să dea pe surse, dacă nu mă înşel, că îşi dă demisia. Deci, sunt sigur că domnul Bolojan s-a obişnuit, mai ales că ne-am obişnuit şi noi deja cu fake news-urile astea”, a afirmat Gheorghe. 

El a precizat că premierul nu îşi dă demisia în mod categoric şi „este mai determinat ca niciodată”. 

„Despre domnul Bolojan s-a tot spus că este dictator, că este încăpăţânat, că controlează totul. Văd că nu e aşa inflexibil, nu e atât de dictator şi nu e aşa încăpăţânat, pentru că oamenii acolo, în PNL, votează cum consideră dânşii, nu neapărat cum vrea domnul Bolojan tot timpul. Deci nu are 100% rată de succes pentru voturile pe care le propune, şi eu spun că aceste teorii în legătură cu domnul Bolojan sunt alte fake news-uri, şi până la urmă e şi normal să nu fie 100% unanimitate”, a comentat el despre nemulţumirile din PNL şi votul din conducerea partidului, în care nu s-a întrunit majoritatea pentru schimbarea unor preşedinţi de filiale. 

Întrebat dacă în 2028, Ilie Bolojan va face istorie sau va fi istorie, Vlad Gheorghe a răspuns: „În 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii. A depăşit 40%, din păcate se menţine peste 40%. Dacă noi toţi, politicienii din zona asta pro-europeană, nu înţelegem chestia asta, o să fim toţi istorie, nu numai domnul Bolojan”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla pnl
Un membru PNL a sesizat CNCD în urma limbajului pe care l-ar fi folosit Alina Gorghiu într-o ședință de partid: „Un climat umilitor”
gaze aprinse la aragaz
Profesorul Cristian Păun, despre prețul administrat la gaze: „E o măsură păguboasă, plătită din deficit excesiv și datorie”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan va informa azi CCR privind pensiile magistraţilor. „Ideea că jalonul 215 ar fi îndeplinit este falsă”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai puțină birocrație. Ambiția lui Bolojan: investitori mari în România
membri ai psd la sedinta
PSD: „Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază...
whatsapp-image-2026-02-05-at-20-15-23
Conductă de gaz spartă la Craiova: zeci de oameni evacuați...
Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la...
Cristi Chivu
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile orașului Milano
Ultimele știri
Furtuna Leonardo a făcut prăpăd în Spania și Portugalia. 4.000 de persoane evacuate, școli închise și trafic paralizat în Andaluzia
Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera demersurile de verificare a persoanelor de peste 90 de ani, înscrise pe listele de votare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor...
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...