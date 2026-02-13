Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, atac la Ciolacu pe tema bugetului: „Covrigarul trebuie să justifice niște miliarde”

Consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe îl atacă pe fostul șef al Executivului pe tema situației bugetare. Gheorghe îl numește „covrigar” pe Marcel Ciolacu și susține că ar trebui să justifice miliarde de lei, bani cheltuiți din Fondul de Rezervă, și să justifice risipa bugetară.

„Covrigaru’ Marcel, care trebuie să justifice niște miliarde, care încă n-a găsit nici diploma de bac și nici factura Nordis, a găsit… mașina timpului.

Crede că dacă el a „subtilizat” fondul de rezervă al Guvernului, așa i-a subtilizat și Institutul Național de Statistică cifrele pe anul 2024… în 2026. Practic, când nu îi ies poveștile, dă vina pe viitor.

Urmează să spună că i-a mâncat banii din deficit pisica aia pe care o alerga pe gardul vilei de protocol”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Actualul consilier al premierului îl atacă și pe fostul ministru al Finanțelor și, apoi, al Fondurilor Europene Adrian Câciu:

„M-am săturat să ne spună cât sunt de pricepuți cei care ne-au adus în criza asta cu luminata lor conducere – alde Câciu cu limuzina de o sută de mii de euro care nu e în acte, alde Marcel fără diplomă și fără factura Nordis. Ei s-au găsit să dea lecții de guvernare. Cei care au tocat miliarde ne explică acum cum „de fapt” cifrele sunt de vină. Cine a risipit miliarde trebuie să răspundă, nu să țină lecții!”.

Ciolacu îl acuză pe Bolojan de manipulare

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost „coafate” pentru a transforma creșterea economică în recesiune. Actualul președinte al CJ Buzău a afirmat că măsura ar avea scopul de a estompa „dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.

Nu este singurul lider PSD care l-a atacat pe premier, în urma anunțului potrivit căruia România a intrat în recesiune tehnică. Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că recesiunea tehnică reprezintă „o rușine pentru Coaliție” și susține că este un vinovat principal „pentru direcția greșită”, făcând referire la premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de încăpățânare „dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale”.

Ilie Bolojan a reacționat vineri și a afirmat că recesiunea tehnică „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la un model bazat pe deficit și consum la unul bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Premierul a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.

