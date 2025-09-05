Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, i-a răspuns, pe Facebook, lui Adrian Năstase, care l-a numit, într-un text de pe blogul său, „un oarecare păcălici”, după ce Gheorghe a cerut ca fundației înființate de fostul premier să i se retragă statutul de utilitate publică. Gheorghe spune că fostul premier este supărat că demersul său taie finanțarea de la stat.

„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat. E friguț cu termopanele șpagă din China? E OK, știe cu răcoarea, a mai stat!”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul vine în replică la textul publicat de Adrian Năstase pe blog, vineri, în care îl numește „păcălici”, după ce Gheorghe a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul fundației fostului premier pentru că a apărut în poză, la Beijing, cu dictatorii lumii, inclusiv Vladimir Putin. „Bănuiesc că va cere, pe același motiv, demiterea președintelui Trump”, a scris Năstase.

„Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcălicul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump. PS1: Poate însă s-a gândit că Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS?”, a scris Adrian Năstase.

Fostul premier a avut și un atac la adresa Ministrului Apărării. „Nu vreau să-l supăr și mai mult pe ministrul nostru al apărării, dar, la recepția oferită de președintele Xi, am stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze”, a mai transmis Năstase.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, preşedintele partidului DREPT, a anunțat miercuri pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase. Gheorghe afirmă că a inițiat acest demers după ce fosul premier s-a aflat la Beijing alături de „dictatori acuzați de crime împotriva umanității”.

Editor : B.E.