Live TV

Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Data actualizării: Data publicării:
an vg
Vlad Gheorghe și Adrian Năstase

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, i-a răspuns, pe Facebook, lui Adrian Năstase, care l-a numit, într-un text de pe blogul său, „un oarecare păcălici”, după ce Gheorghe a cerut ca fundației înființate de fostul premier să i se retragă statutul de utilitate publică. Gheorghe spune că fostul premier este supărat că demersul său taie finanțarea de la stat.

„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat. E friguț cu termopanele șpagă din China? E OK, știe cu răcoarea, a mai stat!”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul vine în replică la textul publicat de Adrian Năstase pe blog, vineri, în care îl numește „păcălici”, după ce Gheorghe a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul fundației fostului premier pentru că a apărut în poză, la Beijing, cu dictatorii lumii, inclusiv Vladimir Putin. „Bănuiesc că va cere, pe același motiv, demiterea președintelui Trump”, a scris Năstase.

„Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcălicul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump. PS1: Poate însă s-a gândit că Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS?”, a scris Adrian Năstase.

Fostul premier a avut și un atac la adresa Ministrului Apărării. „Nu vreau să-l supăr și mai mult pe ministrul nostru al apărării, dar, la recepția oferită de președintele Xi, am stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze”, a mai transmis Năstase.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, preşedintele partidului DREPT, a anunțat miercuri pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase. Gheorghe afirmă că a inițiat acest demers după ce fosul premier s-a aflat la Beijing alături de „dictatori acuzați de crime împotriva umanității”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
masina politie
5
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pacient intr-un pat de spital
Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul...
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei”...
ghizdan
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste...
profimedia-1034170120
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în...
Ultimele știri
Un videoclip cu doi ostatici israelieni din Gaza a fost publicat de către Hamas
Avertismentul lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa
Ofensiva se intensifică: Israelul a distrus zeci de clădiri în orașul Gaza, arată noi imagini din satelit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Năstase, după ce Vlad Gheorghe a cerut retragerea beneficiilor fundației sale: „Un oarecare păcălici”
sorin grindeanu
Grindeanu, atac la MAE după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Să se implice mai activ în diplomația economică
colaj foto dictatori beijing si vlad gheorghe
Vlad Gheorghe, preşedintele DREPT, a cerut Guvernului să retragă statutul de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau lipsă de inteligență politică”. Explicațiile istoricului Armand Goșu
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință”
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Cum arată acum Iulia, iubita lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali se iubește cu un fost iepuraș...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul „11” al lui Mircea...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Tarife dinamice la energia electrică. Cât vei plăti pe kWh înainte și după ora 18:00. Diferențe uriașe de preț
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Răsturnare de situație! Jucătorul a spus ”DA” pentru transferul la FCSB: ”Sunt foarte surprins”
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică