Live TV

Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT, a fost numit consilier onorific al premierului Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe a fost numit, vineri, consilier personal al premierului Ilie Bolojan. Fostul europarlamentar USR se va ocupa de reforma administrativă și relația Executivului cu zona metropolitană București-Ilfov.

„Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, arată decizia publicată în Monitorul Oficial.

Funcția pe care o ocupă președintele partidului Dreptate și Respect în Europa pentru Toți (DREPT) este fără remunerație. Atribuțiile acestuia mai includ analizarea primăriilor pentru a identifica unde sunt problemele financiare, au spus surse pentru digi24.ro.

Vlad Gheorghe a candidat, în luna decembrie a anului trecut, pentru funcția de primar general, însă s-a retras din competiție, cerând susținătorilor săi să îl sprijine pe candidatul PNL Ciprian Ciucu, care a și fost votat la șefia PMB.

El s-a afișat alături de Nicușor Dan, în contextul campaniei acestuia pentru alegerile prezidențiale.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar din partea grupului Renew Europe, în a 9-a legislatură, perioada 2020-2024.

De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
4
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
CI
5
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de...
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „În acest moment, este responsabil să îl susțin pe Ciprian Ciucu”
Vlad Gheorghe.
Alegeri locale 2025. Cine este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, care și-ar fi dorit sprijinul lui Nicușor Dan la Primăria Generală
candidati pmb(1) ana ciceala vlad gheorghe eugen teodorovici makaveli gig netoiu dan trifu
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine sunt independenții care vor să conducă PMB
Vlad Gheorghe.
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei: „Vreau să desfiinţez sectoarele și Ilfovul”
Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe cere Guvernului referendum pentru desființarea sectoarelor din București: „Să avem un singur primar, o singură Capitală”
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - CONFERINTA DE PRESA - 3 OCT 2025
Dogioiu spune că nu există legături între premier și avocata Adriana...
Catherine O’Hara
Catherine O’Hara, actrița care a jucat rolul mamei lui Kevin în...
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, vineri seara
Ultimele știri
Rusia nu vrea să audă de trupe europene în Ucraina: „Este de neimaginat şi toţi înţeleg asta”
NASA amână lansarea misiunii cu echipaj uman spre Lună. Care este motivul
Numai 5% dintre groenlandezi doresc apropierea de SUA (sondaj danez)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Cum fost interzis la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria lui Dinamo. Comuniștii au decis: ”S-a...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea...
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Cum au devenit Gardienii Revoluției o forță în cadrul regimului teocratic din Iran
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Macaulay Culkin, omagiu sfâșietor după moartea lui Catherine O’Hara, mama lui în "Singur acasă": "Credeam că...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”