Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT, a fost numit consilier onorific al premierului Bolojan

Liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe a fost numit, vineri, consilier personal al premierului Ilie Bolojan. Fostul europarlamentar USR se va ocupa de reforma administrativă și relația Executivului cu zona metropolitană București-Ilfov.

„Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, arată decizia publicată în Monitorul Oficial.

Funcția pe care o ocupă președintele partidului Dreptate și Respect în Europa pentru Toți (DREPT) este fără remunerație. Atribuțiile acestuia mai includ analizarea primăriilor pentru a identifica unde sunt problemele financiare, au spus surse pentru digi24.ro.

Vlad Gheorghe a candidat, în luna decembrie a anului trecut, pentru funcția de primar general, însă s-a retras din competiție, cerând susținătorilor săi să îl sprijine pe candidatul PNL Ciprian Ciucu, care a și fost votat la șefia PMB.

El s-a afișat alături de Nicușor Dan, în contextul campaniei acestuia pentru alegerile prezidențiale.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar din partea grupului Renew Europe, în a 9-a legislatură, perioada 2020-2024.

De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Editor : A.P.