Vlad Gheorghe, preşedintele DREPT, a cerut Guvernului să retragă statutul de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase

Colaj foto: Profimedia / Inquam Photos / George Călin
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie de grup alături de dictatorii lumii

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, preşedinte al partidului DREPT, a anunțat miercuri pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase. Gheorghe afirmă că a inițiat acest demers după ce fosul premier s-a aflat la Beijing alături de „dictatori acuzați de crime împotriva umanității”.

„Având în vedere prezența președintelui fundației la Beijing, alături de dictatori acuzați de crime împotriva umanității, tocmai am cerut Guvernului, respectiv miniștrilor de Externe și Justiție, să demareze procedurile pentru a retrage statutul de utilitate publică al fundației lui Adrian Năstase”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Conform legii, precizează fostul europarlamenar, „statutul de utilitate publică poate fi retras de Guvern, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției, dacă organizația nu îndeplinește condițiile și obligațiile prevăzute de lege”.

Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii

„În cazul de față este evident că faptele conducerii organizației sunt în contradicție cu valorile europene și politica statului român, asocierea cu puteri ostile țării și cu persoane urmărite de instanțele penale internaționale fiind incompatibilă cu interesul public”, a mai scris președintele DREPT.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, statutul „de interes public” oferă beneficii organizației, atât financiare cât și de imagine, iar mesajul său „este unul singur: Nu din banii românilor!”.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie de grup alături de dictatorii lumii

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au călătorit la Beijing, unde a avut loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong-un.

VIDEO. Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau lipsă de inteligență politică”. Explicațiile istoricului Armand Goșu

Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing

Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing

