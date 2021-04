Vlad Voiculescu ar vrea înapoi la Ministerul Sănătății: „Nimeni n-a argumentat care sunt motivele pentru care eu a trebuit să plec”

Vlad Voiculescu este gata să se întoarcă la Ministerul Sănătății în funcția de ministru din care tocmai a fost demis și consideră că aceasta este o opțiune care nu trebuie exclusă de liderii USR PLUS în negocierile cu PNL. El se declară dezmăgit la nivel personal, iar decizia de a fi demis nu o consideră nici dreaptă, nici corectă.

Dacă nu ar mai fi premier dl. Cîțu și ar fi un alt premier de la PNL, v-ar propune colegii din USR PLUS la Ministerul Sănătății? a fost întrebat, vineri seara, la Digi24, fostul ministru Vlad Voiculescu. „Nu văd niciun motiv pentru care nu, sunt lucruri care trebuie terminate” a fost răspunsul dat.

El a spus că nu vede de ce nu s-ar întoarce la Ministerul Sănătății, pentru că are proiecte începute ce trebuie terminate. „Dar asta nu înseamnă că sunt singura opțiune, există destui oameni buni în USR PLUS care să meargă acolo”, a adăugat Vlad Voiculescu.

„Când vorbesc de echipă vorbesc despre un set de valori și de proiecte care sunt deja demarate - cele mai mari investiții în sănătate din ultimii 50 de ani prin fondurile de 3,4 miliarde obținute prin PNRR, finalizarea transparentizării tuturor achizițiilor publice, concursuri corecte, depolitizare, lucrurile astea trebuie făcute. Dacă le fac eu sau altcineva care poate este mai bun decât mine, mă bucur să-l sprijin pe acel cineva”, a declarat fostul ministru.

„Nu mi s-a părut nici drept, nici corect”

Vlad Voiculescu a fost întrebat dacă nu i s-ar părea corect ca alături de condiția ca Florin Cîțu să nu mai fie premier, să apară și cererea, din partea liderilor USR PLUS, ca Voiculescu să revină la Ministerul Sănătății. „Colegii dvs cer capul dlui Cîțu, supărați că ați fost dat afară, pe nedrept spun dânșii, de la Ministerul Sănătății. Logic ar fi să-și dorească și întoarcerea...”, a motivat moderatorul.

„Haideți să spunem așa: nu e 'pe nedrept, spun dânșii', ci nimeni n-a argumentat care sunt motivele pentru care eu a trebuit să plec de la Ministerul Sănătății. Dacă mă întrebați dacă mi s-a părut drept, corect, ceea ce s-a întâmplat, vă spun cinstit că nu, nu mi s-a părut nici drept, nici corect”, a replicat Vlad Voiculescu. „Contează mai puțin ce mi se pare mie neapărat și contează mai puțin persoana mea și o spun cu toată onestitatea. Nu spun că nu sunt dezamăgit la nivel personal, dar ceea ce mi se pare cu adevărat important este ca ce am început și ceea ce am făcut să fie continuat”, a adăugat fostul ministru.

Întrebat dacă i s-ar părea corect ca Dan Barna, Dacian Cioloș, în negocierile cu PNL, să ceară repunerea sa în funcție la Ministerul Sănătății, Vlad Voiculescu a răspuns: „Cred că este o opțiune pe care nu avem de ce să o excludem”.

„Îmi pasă și de cariera mea profesională”

El a mai declarat că nu se ferește de această responsabilitate, pe care și-a asumat-o într-un moment extrem de greu. „Suntem în momentul acesta într-o perioadă foarte dificilă a sistemului sanitar, sunt oameni relativ puțini care duc greul”, a mai spus Voiculescu.

Întrebat dacă s-ar simți neîndreptățit dacă colegii săi de partid nu ar face acest pas, fostul ministru a fost evaziv: „Nu cred că e cineva cu funcția trecută pe frunte. Ce e important pentru mine este ca lucrurile începute să continue și lucrurile pe care nu am apucat să le inițiez la Ministerul Sănătății să fie făcute. Și evident că îmi pasă și de cariera mea profesională, dar nu cred că trebuie să fie o prioritate a națiunii neapărat”, a spus Vlad Voiculescu la Digi24.

Copreședintele Alianței USR PLUS și vicepremierul Dan Barna a anunțat miercuri, după ședința de criză din interiorul Alianței în urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu, că i-au retras sprijinul politic premierului Florin Cîțu din cauza remanierii ministrului sănătății. Dan Barna a cerut o ședință a coaliției de guvernare pentru a vedea cum va funcționa în continuare.

Ulterior, tot mai multe voci din USR PLUS au spus că vor să rămână la guvernare, dar fără Florin Cîțu premier, iar europarlamentarul Dragoș Tudorache a spus că aceasta este o condiție. La rândul lor, liberalii - care îl susțin în continuare pe Cîțu premier - așteaptă ca USR PLUS să vină cu o nouă propunere de ministru. Liderii USR PLUS s-au ferit să spună dacă l-ar putea propune tot pe Vlad Voiculescu. În schimb, pe surse, a apărut vehiculat numele Ioanei Mihăilă, în prezent secretar de stat la Ministerul Sănătății.

Editor : Luana Pavaluca