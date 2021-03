Vlad Voiculescu, pe contrasens cu Cîțu. Unde se contrazic premierul și ministrul Sănătății

Scandalul între Ministrul Sănătății și Premierul Florin Cîțu ia amploare. Vlad Voiculescu spune că un functionar din minister nu și-a făcut treaba și de aceea banii pentru personalul din centrele de vaccinare au fost ceruți doar ieri, după ce nemulțumirile cadrelor medicale au ajuns în presă. Premierul Florin Cîțu a atras atenția că două luni de întârziere înseamnă nepermis de mult. În ceea ce privește paturile de la ATI COVID, Vlad Voiculescu promite că vor mai fi disponibile încă aproape 190 în toată țara. Dar rămâne problema lipsei medicilor specialiști. Disputa dintre Ministrul Sănătății și premier nu s-a oprit aici.

Personalul medical din centrele de vaccinare amenință cu retragerea din campania de vaccinare dacă nu primesc banii pe cele două luni in care au muncit în aceste centre. Asta ar însemna că fără personal medical, centrele de vaccinare ar deveni nefuncționale.

Florin Cîțu: Am cerut domnului Gheorghiță o informare pe această temă. A trimis notificare către Ministerul Sănătății. Au spus că se vor face plățile. S-a întârziat nepermis de mult!

Vlad Voiculescu: Banii au fost ceruți ieri de la Ministerul Finanțelor. Plățile au început să se facă, mâine se vor continua plățile către DSP.

Reporter: Cine este responsabil pentru întârziere?

Vlad Voiculescu: Un funcționar public din cadrul Ministerului Sănătății.

Una dintre dispute, numărul de paturi de la ATI

O altă dispută este cea legată de numărul de paturi COVID ATI care au devenit insuficiente. Deși numărul pacienților este în creștere, numărul paturilor de terapie intensivă a scăzut, spune premierul.

Florin Cîțu: Numărul paturilor ATI a scăzut de la începutul anului până acum, deși am spus clar că nu vreau. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi ATI. Ce informații aveam atunci... 100 de paturi. De aceea am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Resursele nu lipsesc. Toate ministerele și mai ales Ministerul Sănătății are resurse pentru a crește numărul de paturi.

Vlad Voiculescu: Paturile n-au dispărut. Când vorbim de paturi raportate, lucrurile sunt în dinamică. Nu întotdeauna raportările sunt cele corecte, dar pot garanta că nici măcar un singur pat ATI nu a dispărut prin magie în ultimele luni. Cu suplimentarea de paturi menționată, de aproape 190 de paturi, ne îndreptăm către această sumă de 1.600 de paturi, dar avem limitări cu privire la resursa umană.

Cîțu spune că cineva s-a împotrivit unei noi tranșe de vaccin Pfizer. Vlad Voiculescu spune că nu e vorba de el

Potrivit unor surse, Florin Cîțu a adus astăzi o altă acuzație gravă la adresa ministrului Sănătății. În conferința de la Craiova premierul a spus că cineva s-a împotrivit achiziționării unei tranșe suplimentare de vaccin Pfizer. Vlad Voiculescu spune că nu e vorba despre el.

Florin Cîțu: Atunci când a apărut o ofertă din partea Comisiei Europene de suplimentare a dozelor, am acceptat de fiecare dată. În ianuarie am suplimentat cu 8 milioane de doze Pfizer. O decizie pe care n-au susținut-o foarte mulți atunci, chiar nici acum câteva zile, dar azi se pare că e o decizie foarte bună.

Vlad Voiculescu: E ceva complet nou pentru mine. Nu știu să se fi opus cineva aducerii unui nou lot Pfizer.

Surse guvernamentale susțin că declarația lui Vlad Voiculescu de controlul la „Matei Balș” nu este adevărată

Ministrul Sănătății a dat o explicație și pentru fapul că nu a prezentat până acum concluziile în urma controlului a Institutului Matei Balș, după incendiu.

Vlad Voiculescu: Acel raport a fost făcut de Corpul de Control al premierului, împreună cu Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

Reporter: Deci nu o să mai avem altă informare din partea MS privind acel incident?

Vlad Voiculescu: Dacă se face un control comun, n-are rost să trimită și premierul și MS corpul de control. Evident că au făcut lucruri împreună.

Surse guvernamentale susțin că declarația lui Vlad Voiculescu nu este adevărată. Raportul prezentat de premier nu ar fi fost făcut în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Editor : Liviu Cojan