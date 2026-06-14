Voci împărțite în USR după noua desemnare a premierului. Apel la calm versus fără guvern cu PSD

Propunerea președintelui a dat peste calculele și din USR. Vicepreședintele Radu Mihaiu susține că, cel mai probabil, partidul nu va susține guvernul Veștea dacă din acesta va face parte și PSD. Însă, decizia oficială ar urma să fie luată în urma unei ședințe a partidului. De asemenea, sunt voci în USR care susțin demersul președintelui și fac apel la calm.

„Suntem surprinși ca foarte multă lume de nominalizarea din această dimineață. Eu cred că USR a spus că își dorește reforme. Este neclar în acest moment cum se pot face reforme. Este neclar dacă forțele reformatoare care sunt băgate sub capac ca să spun așa ar putea să fie o bună strategie pe termen mediu și lung pentru România. O să avem o ședință, o să discutăm aceste lucruri pentru că nu a reieșit nici din negocieri, nici ulterior din discuții informale nu a reieșit această formulă. Așa că nu avem nici un fel de propunere oficială din partea partidului. În nume personal spun că e greu de crezut că vom schimba această rezoluție că vom vota un guvern din care face parte și PSD, în aceste condiții. (...) Fără să mă antepronunț, cred că USR își păstrează rezoluția”, a declarat Radu Mihaiu la Digi24.

Întrebat în ce condiții ar intra USR la guvernare, Radu Mihaiu a precizat că „e greu de înțeles o opțiune care ni s-a pus pe masă foarte din scurt. E foarte greu să spunem da, vom susține ceva despre care aflăm acum. Vom avea o ședință. Dar eu cred că va fi foarte dificil. PNL cred că va lua o decizie, dar Veștea nu este propunerea PNL. Dacă este propunerea PSD, atunci e tare dificil să votăm așa ceva”.

Ghinea: Scena politică din România se reașează

O reacție a venit și de la fostul ministru Cristian Ghinea, care susține că scena politică din România se reașează, iar anunțul președintelui a adus „în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi”. Potrivit acestuia, în acest moment nu există „stânga versus dreapta” sau „pro-europeni versus suveraniști anti-europeni”, ci menținerea sistemului politic vechi sau reformatorii.

„Scena politică din România se reașează, și lucrul ăsta se întâmplă deja de ceva vreme. Președintele Nicușor Dan doar a adus în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi. Nu mai este vorba de ceea ce numeam noi stânga versus dreapta și nici de pro-europeni versus suveraniști anti-europeni. Noua paradigmă din societate este, de fapt, reformatori versus susținători ai status-quo-ului — cei care doresc menținerea sistemului politic vechi, indiferent de la ce partid au astăzi carnet de membru. ​Este irelevant, de fapt, că propunerea de premier a lui Nicușor Dan are carnet de PNL-ist; propunerea sa reprezintă, în realitate, partida anti-reformatoare, care este de mult conturată”, a precizat Cristian Ghinea, într- postare pe Facebook.

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Viziteu: Avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog

Primarul municipiului Bacău face apel la calm și dă de înțeles că susține demersul făcut de președinte prin desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Lucian Viziteu susține că Nicușor Dan „a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară” și punctează că „este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii”.

„Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde. România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii.

„Ca primar, dar și ca om, văd în fiecare zi preocupările oamenilor. Văd cum costurile cresc, cum grijile sunt tot mai multe și cum mulți se întreabă ce va aduce ziua de mâine. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog. Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică. Iar fără stabilitate economică este greu să oferim oamenilor siguranța și perspectivele pe care le merită. Să rămânem uniți, să ne respectăm opiniile și să avem încredere că, prin dialog și înțelepciune, România poate găsi drumul cel bun”, susține acesta, într-o postare pe Facebook.

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Editor : Andreea Rubica