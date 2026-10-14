Radu Miruță, ministrul interimar de la Apărare și Economie, a răspuns în exclusivitate pentru digi24.ro acuzațiilor că ar fi păgubit statul român prin vânzarea Șantierului Naval Mangalia. Oficialul susține că atunci când acesta a intrat în minister, oficialii PSD voiau să vândă obiectivul cu 10 milioane de euro.

„Când am ajuns la Ministerul Economiei, mi s-a pus pe masă propunerea predecesorilor din acea instituție care încercau să vândă Șantierul Naval Mangalia cu doar 10 milioane de euro. Toată documentația era făcută în vederea vânzării”, a declarat Miruță pentru digi24.ro.

Întrebat despre acuzațiile aduse de către fostul premier, Victor Ponta, Radu Miruță a declarat: „Domnul Ponta, când face o acuzație, ar trebui să o demonstreze. Obsesia de a mai fi băgat în seamă, după ce a fost alungat de PSD, după ce a făcut tot felul de dezastre pe unde a fost: La Doi Mai și la Mangalia, ar trebuie să fie mai atent la ce declară”.

Oficialul de la Economie a mai declarat că Șantierul Naval a ajuns în situația actuală inclusiv din cauza deciziilor care au fost luate în perioada în care Victor Ponta conducea Palatul Victoria: ANAF a constatat că erau transferate din România situatii cu prețuri artificiale. Este una dintre cauzele pentru care care a ajuns în situația aceasta.

Radu miruță a mai adăugat:„ Suspectez încercarea de a acoperi neregulile lăsate de ei. Ei au lăsat spre vânzare acest șantier pentru 10 milioane de euro. Nici un om de la PSD nu a contestat ceea ce spun eu pentru că pot demonstra cu documente”.

Oficialul a mai punctat că fostul premier publică informații care nu pot fi probate: Domnul Ponta derulează niște propoziții care nu au legatură cu realitatea. Minciuni care nici măcar nu au coerență”. Toată perioada asta, decizia a fost la apropiații domnului Ponta. Dacă deciziile erau corecte, vedeam profit. Pe când acum tencuiala este căzută de pe pereții fabricilor de armament și cresc copaci acolo unde trebuia să existe producție.

„Este genul de situație în care unii cred că gălăgia ține locul argumentelor.”

Miruță a răspuns și acuzelor care vizează activitatea CNAIR și conducerea acesteia:

„Ce ține de CNAIR, nu este nimic adevărat din ce spune el acolo. Nu este nicio misiune în jurul CNAIR. Este o propunere de organizare a concursurilor de selectie pentru unii din conducere cărora le expiră mandatul. Legea îmi permite să fac acest lucru cu șase luni înainte de expirare mandatelor. Am început concursul cu niște criterii corecte, care să reflecte managementul și eficiența sa”.

Amintim, CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vineri, 9 octombrie, că a vândut șantierul în urma procedurii de licitație, la prețul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA.

Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL. „Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Ce spunea Victor Ponta

Fostul premier a scris astăzi pe rețelele sociale:

„Miruță a reușit să le dea celor de la Rheinmetall întregul Șantier Mangalia, la care statul avea 51% din acțiuni. În plus, cele 138 de milioane de euro, bani proveniți tot de la români, prin Programul SAFE, merg în totalitate la lichidatorul judiciar și, de la acesta, la DAMEN Olanda. România e și… și cu banii luați!

Azi, Miruță se ocupă de CNAIR — compania națională care administrează toată infrastructura rutieră. Vrea să dea afară toată conducerea și să semneze în weekend contracte de miliarde de euro cu niște firme străine. Vedem dacă reușește până luni!

Darău a dat contractul pentru elicoptere către Franța, deși avem fabrica IAR de la Ghimbav. Are grijă să îi bage pe ai noștri în insolvență. Vedem dacă reușește până luni!”.

Editor : Alexandru Rotaru