Live TV

Exclusiv „Voiau să-l vândă cu 10 milioane de euro”. Radu Miruță răspunde acuzațiilor lui Ponta și a celor din PSD privind șantierul Mangalia

Data publicării:
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spunea Victor Ponta

Radu Miruță, ministrul interimar de la Apărare și Economie, a răspuns în exclusivitate pentru digi24.ro acuzațiilor că ar fi păgubit statul român prin vânzarea Șantierului Naval Mangalia. Oficialul susține că atunci când acesta a intrat în minister, oficialii PSD voiau să vândă obiectivul cu 10 milioane de euro. 

„Când am ajuns la Ministerul Economiei, mi s-a pus pe masă propunerea predecesorilor din acea instituție care încercau să vândă Șantierul Naval Mangalia cu doar 10 milioane de euro. Toată documentația era făcută în vederea vânzării”, a declarat Miruță pentru digi24.ro. 

Întrebat despre acuzațiile aduse de către fostul premier, Victor Ponta, Radu Miruță a declarat: „Domnul Ponta, când face o acuzație, ar trebui să o demonstreze. Obsesia de a mai fi băgat în seamă, după ce a fost alungat de PSD, după ce a făcut tot felul de dezastre pe unde a fost: La Doi Mai și la Mangalia, ar trebuie să fie mai atent la ce declară”. 

Oficialul de la Economie a mai declarat că Șantierul Naval a ajuns în situația actuală inclusiv din cauza deciziilor care au fost luate în perioada în care Victor Ponta conducea Palatul Victoria: ANAF a constatat că erau transferate din România situatii cu prețuri artificiale. Este una dintre cauzele pentru care care a ajuns în situația aceasta.

Radu miruță a mai adăugat:„ Suspectez încercarea de a acoperi neregulile lăsate de ei. Ei au lăsat spre vânzare acest șantier pentru 10 milioane de euro. Nici un om de la PSD nu a contestat ceea ce spun eu pentru că pot demonstra cu documente”. 

Oficialul a mai punctat că fostul premier publică informații care nu pot fi probate: Domnul Ponta derulează niște propoziții care nu au legatură cu realitatea. Minciuni care nici măcar nu au coerență”. Toată perioada asta,  decizia a fost la apropiații domnului Ponta. Dacă deciziile erau corecte, vedeam profit. Pe când acum tencuiala este căzută de pe pereții fabricilor de armament și cresc copaci acolo unde trebuia să existe producție.

„Este genul de situație în care unii cred că gălăgia ține locul argumentelor.”

Miruță a răspuns și acuzelor care vizează activitatea CNAIR și conducerea acesteia: 

„Ce ține de CNAIR, nu este nimic adevărat din ce spune el acolo. Nu este nicio misiune în jurul CNAIR. Este o propunere de organizare a concursurilor de selectie pentru unii din conducere cărora le expiră mandatul. Legea îmi permite să fac acest lucru cu șase luni înainte de expirare mandatelor.  Am început concursul cu niște criterii corecte, care să reflecte managementul și eficiența sa”. 

Amintim, CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vineri, 9 octombrie, că a vândut șantierul în urma procedurii de licitație, la prețul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA.

Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL. „Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Ce spunea Victor Ponta

Fostul premier a scris astăzi pe rețelele sociale: 

„Miruță a reușit să le dea celor de la Rheinmetall întregul Șantier Mangalia, la care statul avea 51% din acțiuni. În plus, cele 138 de milioane de euro, bani proveniți tot de la români, prin Programul SAFE, merg în totalitate la lichidatorul judiciar și, de la acesta, la DAMEN Olanda. România e și… și cu banii luați!

Azi, Miruță se ocupă de CNAIR — compania națională care administrează toată infrastructura rutieră. Vrea să dea afară toată conducerea și să semneze în weekend contracte de miliarde de euro cu niște firme străine. Vedem dacă reușește până luni!

Darău a dat contractul pentru elicoptere către Franța, deși avem fabrica IAR de la Ghimbav. Are grijă să îi bage pe ai noștri în insolvență. Vedem dacă reușește până luni!”. 

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
3
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
4
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
Digi Sport
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
Gorghiu, după decizia lui Bolojan de a susține un guvern cu miniștri PSD: „O fi cineva care trebuie să își ceară scuze?”
2026-10-08-4318
Guvernul propus de Luca Niculescu ar putea primi votul în Parlament în această săptămână. Calendarul discutat de partide (surse)
george simion consultari cotroceni 1
Reacția lui Simion la un guvern susținut de PSD și PNL
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD decide azi dacă intră la guvernare. Marian Neacșu: „Cred că va fi un Guvern mixt, dacă va fi să fie”
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, discuție cu președintele Bulgariei după atacurile cu...
avioane f-16 ale romaniei
Radarele MApN au detectat încă o dronă care a intrat în spațiul...
kiev
Zelenski acuză Rusia că încalcă „armistițiul energetic” anunțat de...
un copil blurat la ochi
Aproape o treime dintre copiii din România sunt în risc de sărăcie...
Ultimele știri
Kremlinul afirmă că guvernul discută problemele companiei Yandex în urma atacurilor ucrainene asupra centrelor sale de date
Cât costă lemnul de foc în 2026 și cum poate fi cumpărat de la ocoalele silvice
SMURD a avut peste 360.000 de intervenţii în primele nouă luni din 2026. Cele mai multe au fost în zona Bucureşti-Ilfov
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi, răvășită după o vizită în orașul natal. Dorul de mama pierdută o apasă: "Avea ceva magnetic, era...
Cancan
Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Fanatik.ro
De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința...
editiadedimineata.ro
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești nu au oprit propaganda Kremlinului
Fanatik.ro
De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința...
Adevărul
„AI-ul nu iartă”. Temeri în rândul programatorilor din România: salarii mai mici și joburi în pericol
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Anisia Gafton, mamă pentru prima dată la 42 de ani. Ce nume special au ales ea și Serghei pentru fiul lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal mondial: ce ar fi făcut Angelina Melnikova, gimnasta rusă care nu a primit viză pentru Olanda și va...
Pro FM
Era într-una dintre cele mai de succes trupe din lume, dar primea doar 35 $ pe zi. Mărturisirea colegului lui...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorul cu care Scarlett Johansson are o „chimie excelentă”: O, îl iubesc. Este unul dintre preferații mei
Adevarul
Copiii înțeleg tot mai greu textele, iar editurile se gândesc să simplifice cărțile. Avertismentul unei...
Newsweek
Știm cine se va ocupa de pensiile românilor. O veste bună și una rea pentru pensionari. Cu cât cresc pensiile?
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Un „pește canibal” cu dinți ca niște colți, găsit pe o plajă din Oregon. Creatura rară a fost studiată de...
Film Now
Sylvester Stallone, dezvăluiri despre conflictul de 20 de ani cu Arnold Schwarzenegger: „A fost ca o luptă pe...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro