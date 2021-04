Voiculescu, primele declarații după demitere: Am crezut că premierul nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru imaginea sa politică

Vlad Voiculescu a făcut primele declarații, la două zile după ce a fost demis de la conducerea Ministerului Sănătății. El a spus că încheie cele 113 zile de mandat care au fost unele de ciocniri ale mentalităților.

El le-a mulțumit medicilor, asistentelor, infirmierelor și ambulanțierilor pentru efortul depus în criza sanitară, precum și echipei de la MS care a rămas parțial în MS și celor care i-au scris mesaje în aceste zile. Totodată, el i-a mulțumit Andreei Moldovan.

Prezentă la conferința de presă, Andreea Moldovan a spus că a venit în echipa ministerului la solicitarea lui Vlad Voiculescu.

"Știam că are planuri bune. Am apreciat că nu am fost condiționată politic. Am putut veni cu problemele pe care le cunoșteam și să încerc să le rezolv. Am avut avantajul că am știut ce se întâmplă în spitale și am comunicat constant cu ei.

Am lucrat până noaptea târziu împreună, am regretul că mai erau niște ordine care trebuiau să iasă, inclusiv cel privind igiena și curățenia din spitale.

Mai aveam și testarea în farmacii, sper să nu se încheie aici.

Despre indicii de carantină, discutarea lor s-a făcut în două zile succesive, la sediul MS, cu participarea reprezentanților INSP, ai DSU - Arafat -, epidemiologi, asistenți medicali, ministrul. S-a revenit a doua zi cu clarificări, forma finală a fost cea agreată de toți la minister și apoi în grupul tehnico-științific. Nu am lucrat de capul meu.

Rugăminte pentru presă - ce s-a întâmplat în ultima perioadă, contau mesajul și gândul transmis mai departe. Este important să fim deschiși și să dorim să prezentăm adevărul. Să fim calmi și obiectivi. Situația din țară e gravă, avem nevoie de solidaritate", a spus Moldovan.

Principalele declarații ale lui Vlad Voiculescu:

Mandatul meu s-a încheiat acum două zile. Asta a pus punct unui șir de 113 zile de mandat și de ciocniri între mentalități.

M-am gândit mult care să fie abordarea. Aș prefera să fiu sincer și să spun că mi-e teamă pentru oamenii din țara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor, care sunt văzuți de politicieni doar ca electorat, pentru cei care așteptau o schimbare și care au văzut realitatea, că dacă superi prea tare sistemul nu mai are nevoie de argumente pentru a te elimina.

Avem experiența din 2016 de la MS și totuși, am găsit vulnerabilități la nivelul instituțiilor centrale și din teritoriu, care sunt înfricoșătoare, vorbesc de neputința unui sistem de a-și servi cetățenii. Aceste vulnerabilități nu sunt ale unui ministru, ci ale unui sistem. Pentru a-l schimba ai nevoie de oameni precum Andreea Moldovan, de oameni pe care i-ați văzut pe pagina ministerului și au fost criticați.

Am preluat un minister în colaps. Se vorbește mult despre imaginea unui ministru sau altul, despre capabilitățile de comunicare. Sunt importante, dar instituții nu se construiesc doar prin imagine și comunicare, ci cu echipe, timp. Altfel, nu rămâne nimic. Problema statului român rămâne capacitatea extrem de limitată a instituțiilor. Am crezut că fiecare minut trebuie folosit pentru a strânge oameni și a face proiecte.

Cred că am greșit în anumite aspecte, când m-am așteptat la o anumită decență în vremuri de pandemie, la decență din partea unor politicieni sau a unei părți a presei.

Am crezut că premierul numit de coaliție nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin mai degrabă de cariera sa politică, așa cum chiar dânsul s-a exprimat. România are nevoie de politicieni care să acționeze în interesul oamenilor, în fiecare zi.

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a specialilor, a privilegiilor nemăsurate. M-am înșelat. Dra sunt sigur că ăsta e drumul.

Câteva exemple din cele 113 zile din astfel de ciocniri de mentalități.

Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Am reușit să obținem acel procent de trei sferturi care să meargă spre bătrâni și bolnavi. Nu am anticipat că la un moment vom avea mai multe centre închise pentru privilegiați decât deschise.

Ne-am pomenit cu un corp de control care a aruncat în spațiul public acuzații neîntâlnite în lumea civilizată. Un guvern care transmite către parchet lucruri pe care nu le prezintă public, un premier care dă un semnal și semnalul acesta e mai important decât acuzațiile care sunt ridicole. Semnalul pentru orice om din sistemul de sănătate este că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparență, dacă vrei să oferi informații publice, trebuie să te temi. Pentru că dacă deranjezi pe cine nu trebuie, sistemul va acționa împotriva ta cu tot ce are.

Deschiderea școlilor e un succes al acestui guvern, dar dintr-un efort comun s-a transformat într-o pasare continuă a vinii către MS.

Gestionarea pandemiei așa cum s-a petrecut în ultimele luni a avut parte de câteva episoade pe care publicul le-a realizat mai puțin. Premierul României discutând aproape niciodată cu MS, premierul lansând targeturi, ținte, fără să discute cu nimeni, premierul României transformându-se în primul epidemiolog al țării, vorbind de lucruri pe care nu le cunoștea, pe care nu le-a discutat cu nimeni, nici cu experții precum Andreea Moldovan. Putem trece peste asta la nivel personal, dar mai puțin îmbucurător pentru un stat.

Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat, folosit politic de către opoziție, sigur, asta este firesc, ce este nefiresc e ca parteneri de coaliție să folosească accidente sau moduri mai puțin perfecte de a aborda o situație precum cele de la Foișor, respectiv de la Babeș, lucruri care nu țineau de MS. Spun că responsabilitatea clară pentru evacuarea de la Foișor era în sarcina altcuiva.

Am lăsat lucrurile astea să treacă pentru că m-am gândit că într-un guvern de coaliție există totuși limite.

În final ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de muncă unei echipe pe care n-a construit-o, n-a cunoscut-o și pe care și-a permis să o <ievalueze> exact că Tudorel Toader acum câțiva ani. Nu e niciun loc în sănătate care să nu fi fost afectat de politizare.

Ministrul sănătății Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cîțu, miercuri. Decizia a venit pe fondul mai multor crize din sănătate, ultima fiind evacuarea pacienţilor de la Spitalul Foişor, accentuate de ordinul privind criteriile de carantină, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, demisă şi ea miercuri din funcţie.

Premierul Florin Cîţu a explicat de ce a luat decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu. El a spus că a vrut să se asigure că oamenii îşi vor menţine încrederea în instituţiile statului.

