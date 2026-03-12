Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află azi în vizită oficială în România, urmând să fie primit atât de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, cât și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat de presă remis miercuri de Palatul Cotroceni.

Cei doi șefi de stat vor discuta, de asemenea, „teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”, potrivit sursei citate.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Zelenski, primit și de Ilie Bolojan

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

„În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”, mai precizează comunicatul citat.

Tot azi, președintele ucrainean va fi primit și la Palatul Victoria, unde va avea o întrevedere oficială cu prim-ministrul Ilie Bolojan, a anuțat guvernul.

Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european.

Editor : B.P.