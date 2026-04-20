Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că România se îndreaptă spre o perioadă de instabilitate politică, însă a subliniat că există consens între partidele pro-occidentale pe principalele direcții economice, inclusiv implementarea PNRR și menținerea traiectoriei bugetare.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens pe PNRR, cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale. Avem consens că toate legile și actele normative care mai sunt necesare trebuie să treacă astfel încât România să încaseze banii din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program. Și, de asemenea, există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că își va păstra traiectoria financiară”, a declarat acesta.

El a explicat că această coerență se va menține și în alte domenii-cheie, în ciuda tensiunilor politice: „Există tensiuni politice de mult, acum intensitatea lor a crescut. Însă pe chestiunile importante, cum a fost OCDE, am văzut o coerență. Aceeași coerență o să vedem pe PNRR, pe păstrarea parcursului financiar și pe politica internațională a României. Deci, da, foarte probabil o să avem o criză politică, însă pe lucrurile esențiale există predictibilitate”.

Blocaj politic și consultări repetate

Întrebat despre discuțiile cu liderii politici și despre o posibilă formulă de guvernare, președintele a admis că situația este blocată în acest moment.

„Eu sper în continuare să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și să fie una solidă. Evident că, dacă PSD și PNL, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Acesta a precizat că este pregătit să convoace mai multe runde de consultări pentru a debloca situația politică: „Probabil că vom intra în turbulențe. În această ipoteză, vom avea una, două, trei, câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă pentru România”.

În ceea ce privește poziția față de premierul Ilie Bolojan, președintele a evitat un răspuns tranșant, invocând rolul său de mediator.

„Există așteptări dintr-o parte sau alta, este o tensiune socială. Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa și unei părți din societate și alteia”, a explicat el.

Mesaj pentru piețe și scenarii politice

Președintele a transmis un mesaj de calm pentru mediul economic, în contextul incertitudinii politice: „Există neînțelegeri politice în România, numai că pe chestiunile importante și mai ales cele care vizează relația noastră cu piețele financiare există consens”.

Acesta a evitat să comenteze scenarii privind schimbarea Guvernului sau numirea unui premier tehnocrat, insistând că deciziile trebuie luate în funcție de evoluțiile concrete.

„Haideți să vedem faptele și după aceea să acționăm în consecință”, a spus șeful statului, precizând că nici varianta alegerilor anticipate nu este, în opinia sa, o soluție.

Întrebat despre posibile formule de guvernare, președintele a exclus categoric implicarea Alianța pentru Unirea Românilor.

„Nu voi susține un guvern în care să facă parte AUR”, a reiterat Nicușor Dan.

Editor : A.D.